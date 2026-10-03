Motociklist je izlazio iz nepreglednog desnog zavoja. Zbog neprilagođene brzine izgubio je kontrolu, prešao u suprotnu prometnu traku i prednjim dijelom motocikla udario u automobil
STRAVA NA MURTERU
Motociklist (74) poginuo u teškoj nesreći u Jezerima
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U Jezerima na Murteru jučer je u prometnoj nesreći poginuo motociklist (74). Nesreća se dogodila oko 15 sati na državnoj cesti D121. Prema policiji, 74-godišnjak je motociklom šibenskih registracija izlazio iz nepreglednog desnog zavoja. Zbog neprilagođene brzine izgubio je kontrolu, prešao u suprotnu prometnu traku i prednjim dijelom motocikla udario u automobil šibenskih registracija.
Automobilom je upravljala 65-godišnjakinja. Motociklist je od zadobivenih ozljeda preminuo na mjestu nesreće.
Očevidom je rukovodila zamjenica županijskog državnog odvjetnika u Šibeniku. O nesreći će policija podnijeti izvješće nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.
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