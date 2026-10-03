Obavijesti

News

Komentari 1
STRAVA NA MURTERU

Motociklist (74) poginuo u teškoj nesreći u Jezerima

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: < 1 min
Motociklist (74) poginuo u teškoj nesreći u Jezerima
Foto: ILUSTRACIJA - Armin Durgut/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Motociklist je izlazio iz nepreglednog desnog zavoja. Zbog neprilagođene brzine izgubio je kontrolu, prešao u suprotnu prometnu traku i prednjim dijelom motocikla udario u automobil

U Jezerima na Murteru jučer je u prometnoj nesreći poginuo motociklist (74). Nesreća se dogodila oko 15 sati na državnoj cesti D121. Prema policiji, 74-godišnjak je motociklom šibenskih registracija izlazio iz nepreglednog desnog zavoja. Zbog neprilagođene brzine izgubio je kontrolu, prešao u suprotnu prometnu traku i prednjim dijelom motocikla udario u automobil šibenskih registracija.

MALOLJETNIK TEŠKO OZLIJEĐEN Svjedoci teške nesreće u Dugom Selu: Romobilom udario u auto, tenisice su završile na kablu
Svjedoci teške nesreće u Dugom Selu: Romobilom udario u auto, tenisice su završile na kablu

Automobilom je upravljala 65-godišnjakinja. Motociklist je od zadobivenih ozljeda preminuo na mjestu nesreće.

TRAGEDIJA NA MURTERU Sudarili se automobil i motocikl u Jezerima, jedan čovjek mrtav
Sudarili se automobil i motocikl u Jezerima, jedan čovjek mrtav

Očevidom je rukovodila zamjenica županijskog državnog odvjetnika u Šibeniku. O nesreći će policija podnijeti izvješće nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Provjerite Eurojackpot rezultate
ŠESTORKI VRIJEDNI DOBICI

Provjerite Eurojackpot rezultate

Najveći dobitak večeras ostvarilo je šest igrača koji su pogodili 5+1. Svaki od njih osvojio je 562.247,60 eura.
Dabro sina dopratio na prvi dan fakulteta: 'Uz dobro vladanje, možda budeš i ranije vani...'
S TATOM NA FAKS

Dabro sina dopratio na prvi dan fakulteta: 'Uz dobro vladanje, možda budeš i ranije vani...'

Dok je otac stekao zvanje magistra kineziologije na Univerzitetu u Travniku, sin Pavo je upisao Fakultet šumarstva i drvne tehnologije na koji ga je dopratio Josip Dabro
Šok u Dubravi: Iz auta pucali na kuću ispred koje je bila žena s obitelji. Propucali su im i auto!
KRENULA VELIKA POTJERA

Šok u Dubravi: Iz auta pucali na kuću ispred koje je bila žena s obitelji. Propucali su im i auto!

Vozač i ostale osobe koje su se nalazile u vozilu nakon pucnjave pobjegli su s mjesta događaja. Zagrebačka policija pokrenula je veliku potragu i ubrzo ih je pronašla na različitim lokacijama

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026