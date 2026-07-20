Motociklista (26) iz Borova kaznili s više od 10.000 eura!

Motociklist (26) iz Borova nedaleko Vukovara u 13 dana srpnja uspio je načiniti niz prometnih prekršaja koji su ga "koštali" više od 10.000 eura, izvijestila je u ponedjeljak vukovarsko-srijemska policija.

U vremenu od 2. do 15. srpnja 2026. godine u Vukovaru, neregistriranim motociklom u sedam je navrata prekoračio dopuštenu brzinu kretanja do 50 km/h, pri čemu je najveća izmjerena brzina iznosila 152 km/h.

Tijekom kriminalističkog istraživanja prekršaja utvrđeno je i da nema sklopljenu policu obveznog osiguranja.

Prekršajnim nalozima izrečena mu je novčana kazna u ukupnom iznosu 10.510 eura, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom A kategorije u trajanju devet mjeseci i 25 negativnih prekršajnih bodova, navode iz policije.