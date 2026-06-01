Može li BiH već sutra u NATO? Visoki dužnosnik otkrio zašto je stvarnost drukčija od najava...

Bosna i Hercegovina u ovom trenutku nije blizu punopravnog članstva u NATO-u i to neće ni biti sve dok ne provede reforme koje se od nje očekuju, izjavio je u ponedjelkak doministar vanjskih poslova BiH Josip Brkić ocijenivši kako su drugačije tvrdnje namijenjene isključivo unutarnjopolitičkim potrebama. Brkić se na taj način uključio u polemiku koja je u BiH otvorena izjavom Alije Kožljaka, predstojnika ureda predsjedatelja Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića da je ta zemlja praktično pred ulaskom u NATO jer je ispunila sve formalne uvjete za članstvo.

"Formalno-pravno smo ispunili sve uvjete za članstvo. Mogu nam sutra uputiti poziv", kazao je Kožljak za javni servis TV Federacije BiH (FTV) što su politički oponenti sadašnje vlasti u BiH protumačili kao dio nerealne najave tipične za preuranjene izborne kampanje.

Izglede za članstvo BiH u NATO-u Kožljak, bivši visoki časnik oružanih snaga, vidi kroz brzo primanje Finske i Švedske u NATO nakon ruske agresije na Ukrajinu. Ocijenio je kako je takav proces bio moguć jer su Finska i Švedska bile u cjelosti spremne za učlanjenje za Sjevernoatlatski savez u trenutku kada su za to dobile poziv a tvrdi kako se upravo to zbiva i u BiH koja je prošla krot pet reformskih ciklusa definiranih uz koordinaciju s NATO-om.

Zamjenik pomoćnika glavnog tajnika NATO-a zadužen za partnerske zemlje Kevin Hamilton koji je u svibnju boravio u posjetu BiH tada je kazao kako ova zemlja nikada nije bila bliža članstvu u savezu ali je istaknuo kako su za to u konačnici odlučujući nastavak reformi i unutarnji konsenzus.

Toga u BiH nema već godinama jer se članstvu u NATO-u odlučno nastavljaju protiviti političari iz reda bosanskih Srba koji se i dalje oslanjaju na suradnju s Rusijom.

"Naša poruka vlastima i građanima BiH je da pokušaju izbjeći opsjednutost samo krajnjim ciljem pristupanja. U situaciji nedostatka političkog konsenzusa jasno je da se pristupanje neće dogoditi sutra, ali stvari se mogu promijeniti", kazao je Hamilton za agenciju Fena.

Doministar Brkić u intervjuu za portal "Oslobođenja" je kazao kako nema naznaka da se u NATO-u vode bilo kakvi razgovori o primanju BiH u članstvo.

"Može se dogoditi da sutra NATO pošalje poziv za Bosnu i Hercegovinu, ali to se neće dogoditi da bi neko zbog unutarnjopolitičkih razloga dobio neki bod više na predstojećim izborima. To će se dogoditi samo onda kada program reformi koje je Povjerenstvo za suradnju s NATO-om, na čijem sam čelu, odnosno Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo konsenzualno, kada mi budemo implementirali sve ono što se radi u programu reformi, kada NATO ocijeni, evaluira da je došlo vrijeme da se može uputiti poziv za članstvo", pojasnio je Brkić.

Podsjetio je da uz reforme BiH mora hitno povećati izdvajanja za obranu koja su sada jedva na razini od jedan posto BDP-a dok države-članice NATO-a imaju za cilj da to sa sadašnjih dva bude pet posto.

Pitanje članstva u NATO-u, kako je istaknuo, strateška je stvar za Bosnu i Hercegovinu i ne bi se smjelo koristiti za "dnevne obračune ili političko pozicioniranje" uobičajeno uoči izbora koji će se ove godine održati 4. listopada.