VELIKA VREMENSKA PROGNOZA

Može se i u kratke rukave! Za vikend temperature idu i do 20 °C: Evo gdje će biti najtoplije...

Može se i u kratke rukave! Za vikend temperature idu i do 20 °C: Evo gdje će biti najtoplije...
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL, DHMZ, Canva

U većini krajeva pretežno sunčano. Na Jadranu ponegdje niski oblaci i magla, uglavnom na sjevernom dijelu, a ujutro će magle mjestimice biti i u unutrašnjosti, stoji u prognozi DHMZ-a za subotu, 28. veljače..

Nastavlja se natprosječno toplo vrijeme u cijeloj Hrvatskoj. Vikend koji stiže bit će sunčan, vremenski uvjeti idealni za one koji vole biti na otvorenom i u prirodi, kiše nema na vidiku... "U većini krajeva pretežno sunčano. Na Jadranu ponegdje niski oblaci i magla, uglavnom na sjevernom dijelu, a ujutro će magle mjestimice biti i u unutrašnjosti. Vjetar većinom slab, u Slavoniji, Podravini i Međimurju povremeno umjeren jugoistočni, a na Jadranu sredinom dana i popodne jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka između -1 i 3, a na Jadranu od 5 do 10 °C. Najviša dnevna većinom između 14 i 19 °C.", stoji u prognozi DHMZ-a za subotu, 28. veljače.

Za subotu je zbog magle na snazi žuti meteoalarm za splitsku i riječku regiju, ostatak Hrvatske je u 'zelenom'...

Foto: DHMZ

Za nedjelju meteoalarmi nisu oglašeni.

A evo kakvo nas vrijeme očekuje u nedjelju i početkom idućeg tjedna...

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

- U unutrašnjosti u nedjelju pretežno sunčano, a ujutro i dio prijepodneva mjestimice i maglovito. U ponedjeljak umjereno do pretežno oblačno, a malo kiše lokalno će pasti u Gorskoj Hrvatskoj gdje će puhati i umjeren jugozapadni vjetar. U utorak barem djelomice sunčano i uglavnom suho. Minimalna temperatura zraka u blagom porastu, a danju i dalje iznadprosječno toplo - pišu iz DHMZ-a.

Slično će biti i u obalnoj Hrvatskoj...

Foto: DHMZ
- Na Jadranu u nedjelju u prvom dijelu dana mjestimice niski oblaci, lokalno i magla, a krajem dana jače naoblačenje te je na sjevernom Jadranu moguća i slaba kiša. U ponedjeljak kiše može biti i u Dalmaciji, a u utorak se očekuju češća sunčana razdoblja. Slabo do umjereno jugo u utorak u okretanju na sjeverozapadnjak. Temperatura zraka bez veće promjene - najavljuju iz DHMZ-a.

