Možemo! i SDP traže ocjenu ustavnosti Zakona o prostornom uređenju: 'Pogoduju mafiji!'

"Ova zajednička inicijativa Možemo! i SDP-a krik je i poziv građanima da reagiraju i da znaju da se sutra može dogoditi da njihovo zemljište jednostavno bude oduzeto, da se pod krinkom priuštivog stanovanja pogoduje građevinskoj mafiji koja će opet upumpavati novac u beton, željezo i kamen, a cijene nekretnina i stanova za hrvatske ljude i dalje će ići u nebo”, kazao je čelnik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić na konferenciji za novinare ispred Ustavnog suda nakon predaje zahtjeva.

Ustvrdio je da je to taj Plenkovićev/Bačićev Zakon, a kad govori o Bačiću onda govori o Plenkoviću, čiji je model upravljanja, kako je rekao, apsolutno nenarodan i jedino pogoduje krupnom kapitalu čemu se SDP i Možemo! te njihovi gradovi i općine suprotstavljaju i nastavit ćemo tako.

Od Ustavnog suda očekuje da ne misli samo o sebi i izboru ili neizboru svojih sudaca nego da počne raditi u korist hrvatskih obitelji i građana.

Čelnica Možemo! Sandra Benčić kazala je da bi naslov poglavlja o Plenkovićevih deset godina vladavine Republikom Hrvatskom mogao glasiti 'mala zemlja za velike špekulacije.

Vrhunac poticanja špekulacije u Hrvatskoj upravo je Zakon o prostornom uređenju

"To smo vidjeli svake godine kada nam je cijena nekretnine rasla po stopama od 12 i više posto, to smo vidjeli i kroz korupciju i različite koruptivne afere Vlade Andreja Plenkovića, kao i kod svakog pogodovanja investitorima kroz različite zakone. Međutim, vrhunac poticanja špekulacije u Hrvatskoj upravo je Zakon o prostornom uređenju”, rekla je.

Zato su, poručila je, danas predali zahtjev za ocjenu ustavnosti, nakon što su to već učinile brojne općine, gradovi i županije i to zbog potpunog ograničavanja lokalne samouprave i de facto ukidanja njihove autonomije. Razlozi su i nerazmjerno ograničenje prava građana u korist investitora, te isključivanje javnosti iz sustava planiranja kroz Bačićev zamišljeni način takozvanog dinamičnog planiranja.

Također, kaže, žele spriječiti otimačinu zemljišta onima koji su bez ekonomske snage, običnim građanima koji se za to malo što imaju neće moći izboriti da sačuvaju ako im dođe veliki investitor kojeg se po tom zakonu možemo zvati 'veliki špekulant'.

"Vjerujemo da će Ustavni sud zaustaviti ovo ozbiljno narušavanje vladavine prava u Hrvatskoj. U zadnja dva tjedna imali smo dva međunarodna izvještaja koji dokazuju da Hrvatska klizi u autoritarnost i srozava demokratske standarde, a ovaj Zakon to potvrđuje jer potvrđuje namjeru centralizacije moći, kao i visok koruptivni rizik”, smatra Benčić.

HDZ ništa nije napravio da Hrvatsku bude otporna na energetske šokove

Čelnik SDP-a je vezano za rast inflacije na 4,8 posto, rekao kako HDZ ništa nije napravio da Hrvatsku ojača ili da bude, kako oni vole reći, otporna na energetske šokove i na cijenu hrane.

Naglasio je da SDP zadnjih godinu i pol dana priča isključivo o ekonomiji i inflaciji, čak se, kaže, lagano i miču od identitetskih tema jer su ekonomija i inflacija ključne za građane.

Napomenuo je da je SDP prije vladajućih predlagao rješenja te da se razlikuju oko srednjoročnih i dugoročnih mjera.

"Provjerite koliko je u mandatu Andreja Plenkovića porastao uvoz hrane, koliko je poskupjela hrana u trgovinama i što smo napravili s energetskom neovisnošću", poručio je.

Naglasio je da je SDP u zadnje dvije godine pričao o solarizaciji hrvatskih krovova te da se sredstva iz EU fondova troše uludo u beton i asfalt umjesto u produktivnost i proizvodnju hrane.

"Tamo gdje treba trud i intelektualni napor Plenkovića nema, tamo gdje HEP treba nešto investirati ništa se ne događa jer se ne može dogovoriti s partnerima iz DP-a”, ocijenio je.

Smatra da možda špekulantima odgovara što smo energetski ovisni a trgovačkim lancima što nam se kruh i peciva uvoze iz Poljske, te upozorava da dva trgovačka lanca, Kaufland i Lidl, drže dominaciju nad hrvatskim u cijenama. Rekao je da se Plenković sada čudi otkud inflacija.

Dodao je da ta inflacija nije jednaka za sve jer građanima s plaćom ispod 1500 eura više novca otpada na hranu.

"Tko o tome priča u Hrvatskoj? Najviše SDP, nastavit ću pričati i neću se uvlačiti identitetske rasprave i svađe”, poručio je.

Benčić je naglasila da već četvrtu godinu traže da se uz mjere ograničenja cijena energenata, kao i drugih interventnih mjera na tržištu, s druge strane postavi mehanizam kontrole tržišta i oporezivanje ekstraprofita, a sve je to HDZ sustavno odbijao.