IDE U PROCEDURU

Možemo! i SDP 'u akciji' u Zagrebu. Pojavio se dokument o zabrani 'ZDS' na koncertima...

Piše Bogdan Blotnej,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Luka Antunac/PIXSELL, Matija Habljak/PIXSELL, Canva

U utorak će, po hitnom postupku, biti uvršten zahtjev za proširenje ovlasti gradonačelnika Zagreba o organizaciji koncerata na dnevni red Gradske skupštine. Pripremio ga je klub zastupnika vladajuće koalicije

Poziva se gradonačelnik Grada Zagreba da, temeljem ovlasti iz samoupravnog djelokruga Grada Zagreba, a radi zaštite javnog reda i mira te očuvanja ustavnih vrednota Republike Hrvatske, poduzme mjere kojima će se osigurati da se na površinama i u prostorima kojima upravljaju ustanove kojima je Grad Zagreb osnivač ili trgovačka društva u vlasništvu Grada Zagreba i na javnim površinama za čije korištenje Grad Zagreb izdaje dozvolu u svrhu organizacije javnih događaja, ne koriste obilježja, slogani ili poruke kojima se veliča, potiče ili odobrava nacionalna, rasna ili vjerska mržnja te ne koriste fašistički ili ustaški simboli ili pokliči, uključujući poklič „Za dom spremni", a što je zabranjeno člankom 39. Ustava Republike Hrvatske.

Stoji tako u zaključku koji će sutra ujutro po hitnom postupku biti uvršten na dnevni red Gradske skupštine, a pripremio ga je klub zastupnika vladajuće koalicije Možemo i SDP-a, piše Večernji list.

Tako bi sadašnji gradonačelnik Tomislav Tomašević mogao reagirati i u budućnosti zabraniti koncerte u prostorima kojima upravljaju Grad ili njegove ustanove, zagrebačkoj Areni, ŠRC-a Šalati te Hipodromu.

Ovo se, prije svega tiče koncerta Marka Perkovića Thompsona, odnosno nastupa najavljenog za 27. prosinca, te njegovim zahtjevima da se održi još jedan koncert dan kasnije. 

- S obzirom na sve što se događa u Hrvatskoj i što se dogodilo u Splitu, promijenit ćemo uvjete poslovanja Zagrebačkog holdinga da se ne može koristiti protuustavni pozdrav na koncertima koji se održavaju u Areni i drugim gradskim prostorima, i dok se ta pravila ne usvoje, nema ugovaranja novih koncerata, kako za Thompsona, tako i za druge izvođače - rekao je Tomašević prije nekoliko dana.

