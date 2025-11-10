Obavijesti

Show

Komentari 17
opet navala

Thompson rasprodao i dodatne karte za koncerte u Osijeku i Zadru, za Varaždin ih ima još

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: < 1 min
Thompson rasprodao i dodatne karte za koncerte u Osijeku i Zadru, za Varaždin ih ima još
Koncert Marka Perkovića Thompsona u Imotskom | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL - ilustrativna fotografija

U ponedjeljak u 12 sati zbog velike potražnje bile su u prodaju puštene dodatne ulaznice za koncerte 22. studenog u Osijeku, 8. prosinca u Varaždinu te 13. prosinca u Zadru

Marko Perković Thompson rasprodao je i dodatne ulaznice za koncerte u Osijeku i Zadru koje su danas u 12 sati bile puštene u prodaju. Ipak, za varaždinski koncert ostalo je još nešto karata. 

Radi se o koncertima 22. studenog u Dvorani Gradski vrt u Osijeku, 8. prosinca u Sportskoj dvorani u Varaždinu te 13. prosinca u Dvorani Krešimira Ćosića u Zadru. 

- Dragi prijatelji, obavještavamo vas kako su ulaznice za dodatne koncerte u Osijeku i Zadru, za nadolazeću dvoransku turneju Marka Perkovića Thompsona rasprodane u iznimno kratkom roku! Za koncert u Varaždinu je preostalo još jako malo ulaznica, te očekujemo da ce se i on uskoro rasprodati. Vaša iznimna podrška i vjernost iz koncerta u koncert potvrđuju snagu zajedništva i povezanosti koja nas već godinama spaja. Hvala vam na svakoj poruci, aplauzu i susretu! Vidimo se uskoro, spremni za nove nezaboravne trenutke! Vaš MPT tim - objavili su na Facebooku.

OSIJEK, VARAŽDIN I ZADAR U prodaju puštene ulaznice za koncerte Thompsona: Karte se opet prodaju velikom brzinom
U prodaju puštene ulaznice za koncerte Thompsona: Karte se opet prodaju velikom brzinom

Podsjetimo, Thompson je prije nekoliko tjedana najavio veliku dvoransku turneju u četiri grada u Hrvatskoj - Zagrebu, Zadru, Varaždinu i Osijeku. Kada su ulaznice krenule u prodaju, rasprodale su se u svega nekoliko sati, nakon čega su iz njegovog tima najavili dodatne koncerte u tri grada. U subotu ujutro objavili su na pjevačevim društvenim mrežama i da u ponedjeljak u 12 sati kreće prodaja ulaznica za dodatne koncerte. 

Tada su objavili i kako su zatražili dodatni termin za Thompsonov koncert u Areni Zagreb.

- Zagreb ??? O ishodu zahtjeva i potvrdi drugog termina od strane Grada Zagreba pravovremeno ćemo vas obavijestiti - naveli su u objavi.

JOŠ JEDAN NASTUP U ZAGREBU? Thompsonov tim: Zatražili smo dodatni termin koncerta u Areni
Thompsonov tim: Zatražili smo dodatni termin koncerta u Areni

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 17
VIDEO Kakav glas! Arena uglas pjevala 'Dalmatinca' s Marinom Vrgočem (9)
Mali pjevač, veliki trenutak

VIDEO Kakav glas! Arena uglas pjevala 'Dalmatinca' s Marinom Vrgočem (9)

ZAGREB - Marino Vrgoč (9) večeras je u Areni Zagreb pokazao kako emocija ne poznaje godine. Na koncertu 'Domu mom' otpjevao je 'Dalmatinca' Mladena Grdovića, a publika mu se ubrzo pridružila i uglas zapjevala s njim. Ovaj talentirani dječak već je poznat gledateljima. Svojim je glasom osvojio žiri i publiku u showu 'The Voice Kids', a uskoro će dobiti priliku pokazati svoje umijeće pred milijunima gledatelja diljem Europe. Finale Dječjeg Eurosonga održat će se 13. prosinca u Tbilisiju, glavnom gradu Gruzije, a Marino će na toj pozornici predstavljati Hrvatsku
Svi žele na novi koncert Aleksandre Prijović: Više od 1,6 milijuna pokušaja kupnje karti
NAPAD NA SUSTAV

Svi žele na novi koncert Aleksandre Prijović: Više od 1,6 milijuna pokušaja kupnje karti

Pjevačica Aleksandra Prijović zagrebačkoj će publici prirediti dnevni spektakl na Staru godinu na Zagrebačkom velesajmu. Nakon što su ulaznice puštene u prodaju, dogodili su se napadi na sustav
Čolić rasprodao Koprivnicu čak tri tjedna prije koncerta!
KARATA VIŠE NEMA!

Čolić rasprodao Koprivnicu čak tri tjedna prije koncerta!

Legendarni pjevač još jednom pokazao da njegov glas, karizma i hitovi i dalje ujedinjuju generacije

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025