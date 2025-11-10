Thompson rasprodao i dodatne karte za koncerte u Osijeku i Zadru, za Varaždin ih ima još

Marko Perković Thompson rasprodao je i dodatne ulaznice za koncerte u Osijeku i Zadru koje su danas u 12 sati bile puštene u prodaju. Ipak, za varaždinski koncert ostalo je još nešto karata.

Radi se o koncertima 22. studenog u Dvorani Gradski vrt u Osijeku, 8. prosinca u Sportskoj dvorani u Varaždinu te 13. prosinca u Dvorani Krešimira Ćosića u Zadru.

- Dragi prijatelji, obavještavamo vas kako su ulaznice za dodatne koncerte u Osijeku i Zadru, za nadolazeću dvoransku turneju Marka Perkovića Thompsona rasprodane u iznimno kratkom roku! Za koncert u Varaždinu je preostalo još jako malo ulaznica, te očekujemo da ce se i on uskoro rasprodati. Vaša iznimna podrška i vjernost iz koncerta u koncert potvrđuju snagu zajedništva i povezanosti koja nas već godinama spaja. Hvala vam na svakoj poruci, aplauzu i susretu! Vidimo se uskoro, spremni za nove nezaboravne trenutke! Vaš MPT tim - objavili su na Facebooku.

Podsjetimo, Thompson je prije nekoliko tjedana najavio veliku dvoransku turneju u četiri grada u Hrvatskoj - Zagrebu, Zadru, Varaždinu i Osijeku. Kada su ulaznice krenule u prodaju, rasprodale su se u svega nekoliko sati, nakon čega su iz njegovog tima najavili dodatne koncerte u tri grada. U subotu ujutro objavili su na pjevačevim društvenim mrežama i da u ponedjeljak u 12 sati kreće prodaja ulaznica za dodatne koncerte.

Tada su objavili i kako su zatražili dodatni termin za Thompsonov koncert u Areni Zagreb.

- Zagreb ??? O ishodu zahtjeva i potvrdi drugog termina od strane Grada Zagreba pravovremeno ćemo vas obavijestiti - naveli su u objavi.