Možemo o sramotnim povicima u Splitu: 'Hrvatska ne smije tolerirati ovakav izljev mržnje'

Stranka Možemo osudila je današnji izljev mržnje i antisemitizma u Splitu uoči nogometne utakmice Hajduk - Ajax i zatražila hitnu reakciju Ravnateljstva policije.

Objavu stranke prenosimo u cijelosti:

Tražimo od Ravnateljstva policije da hitno reagira prema osobama koje su danas u Splitu izvikivale fašističke parole, zazivali Hitlera i Auschwitz te pozivali na nasilje nad Židovima.

Republika Hrvatska ne smije tolerirati ovakav masovni izljev mržnje i antisemitizma – policija mora djelovati odmah, a sudovi odgovorne osuditi na najstrože moguće kazne iz Kaznenog zakona, za javno poticanje na nasilje i mržnju.

Splitska policija izvijestila je uoči utakmice Hajduka i Ajaxa da provodi kiminalističko istraživanje nakon kortea domaćih navijača tijekom kojeg su zabilježeni povici s elementima kažnjivog sadržaja, radi utvrđivanja činjenica, identiteta počinitelja i daljnjeg procesuiranja.

Policija je izvijestila da tijekom dana nisu zabilježeni slučajevi nasilnog ponašanja među navijačima.

Hajdukovi navijači su u više gradskih kvartova navijali paleći bengalke, no sve je uglavnom bilo pod nadzorom policije, a gradom su se gotovo cijeli dan čule policijske sirene.

Tijekom posljednja dva dana policija je uredovala u nekoliko navijačkih incidenata uglavnom u središtu grada. Radilo se o sukobima u kojima su navijači Hajduka po gradu napadali protivničke navijače od kojih su četvorica Nizozemaca zadobili lakše tjelesne ozljede.

Najgori je bio sinoćnji incident koji se dogodio pola sata nakon ponoći na Rivi kada su se potukli navijači suprotnih klubova. U jednom momentu ih je na Rivi bilo 500, a njihovu tučnjavu zabilježile su i kamere. Interventna je policija privela više od 50 osoba. Policija je kod navijača pronašla razne nedopuštene predmete koje im je oduzela.

Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta pozvao je sve fer navijanje i osudio incidente koji su se dogodili.