Možemo!: 'Prioritet HDZ-ove i DP-ove vlade je proizvodnja podjela koje razaraju društvo'

Stranka Možemo! ustvrdila je kako HDZ 'svim silama pokušava sakriti' da im, kako kažu, politički manevri s Markom Perkovićem Thompsonom ne pomažu u očuvanju vlasti. Pozvali su se na posljednje istraživanje Promocije plus i poručili da je rast HDZ-a tek 'prelijevanje iz šupljeg u prazno' jer dolazi na račun slabijeg rezultata koalicijskih partnera.

Prema istraživanju provedenom od 2. do 5. veljače, HDZ ima 30,6 posto potpore, što je rast u odnosu na prosinac (27,5 posto). SDP je drugi s 23,1 posto, dok je Možemo! treći s 13,3 posto. Domovinski pokret bilježi 1,6 posto, što je pad u odnosu na 2,9 posto iz prosinca.

U Možemo! tvrde da HDZ s DP-om zajedno ima 4,2 postotna boda manje od zbroja potpore SDP-a i Možemo! te poručuju kako bi, nastavi li se takav trend, vladajući mogli izgubiti izbore.

Iz stranke prozivaju Vladu i zbog, kako navode, niza političkih promašaja. Spominju inkluzivni dodatak i podatak da je 15 tisuća ljudi umrlo čekajući njegovo ostvarivanje, kao i odluku Ustavnog suda koji je dijelove Zakona o osobnoj asistenciji proglasio neustavnima. Upozoravaju i na inflaciju, koja je i dalje među najvišima u EU, te na podatak da je trećina umirovljenika u riziku od siromaštva.

Istraživanje pokazuje i da je HDZ među dobitnicima mjeseca s rastom od 3,1 postotni bod, dok su porast zabilježili i Možemo! (+0,9) te SDP (+0,6). S druge strane, DP je u minusu od 1,2 postotna boda.

Podrška politici Vlade Andreja Plenkovića iznosi 30,8 posto, dok 65,2 posto ispitanika smatra da Hrvatska ide u pogrešnom smjeru.

Možemo! poručuje da su umjesto 'proizvodnje društvenih podjela' potrebna konkretna rješenja za inflaciju, siromaštvo i probleme u sustavu socijalne skrbi.

- Umjesto obmanjivanja javnosti, HDZ-ovcima bi bilo bolje da prionu na posao i napokon riješe probleme s inkluzivnim dodatkom i osobnom asistencijom, inflacijom i siromaštvom. Ali očito je da prioritet HDZ-ove i DP-ove vlade nisu problemi koji stvarno muče naše građane, već proizvodnja društvenih podjela koje razaraju naše društvo i kojima je jedini cilj da se HDZ pošto-poto održi na vlasti - poručili su iz stranke Možemo!.