Mrak-Taritaš: Moguće je održati 'hibridnu' sjednicu skupštine

Objasnila je da "hibridna" sjednica znači da oni gradski zastupnici koji su u samoizolaciji ili iz nekog razloga ne žele doći na skupštinsku sjednicu, mogu biti doma

<p>Predsjednica Kluba gradskih zastupnika GLAS-a i HSU-a u zagrebačkoj Gradskoj skupštini <strong>Anka Mrak-Taritaš</strong> rekla je u petak da su oni bili protiv toga da se predstojeća skupštinska sjednica 27. listopada održi online, jer smatraju da je moguće odraditi "hibridnu" sjednicu. </p><p>Objasnila je da "hibridna" sjednica znači da oni gradski zastupnici koji su u samoizolaciji ili iz nekog razloga ne žele doći na skupštinsku sjednicu, mogu biti doma, a za sve druge koji žele doći može se na Zagrebačkom velesajmu organizirati sjednica jer tamo po jednom zastupniku ima puno više prostora od četiri kvadratna metra.</p><p> - Ali, što je, tu je. Prilagodit ćemo se i ovoj opciji - rekla je Mrak-Taritaš na konferenciji za novinare.</p><p>Smatra da će s online sjednice "malo slabije" do javnosti dolaziti sve ono što je njima, gradskim zastupnicima bitno. </p><p>Navela je da je potres u Zagrebu bio prije sedam mjeseci, a na sjednici je točka dnevnog reda kako će Gradska skupština predložiti MUP-u i nekim drugim ministarstvima da donesu izmjenu i dopunu Zakona i neke podzakonske akte kojima bi se osiguralo da se sugrađanima koji su bez plina, mogu uključiti plinske instalacije da bi imali grijanje i toplu vodu.</p><p>Mrak-Taritaš također je rekla da je gradonačelnik Bandić bio koalicijski partner s HDZ-om sve do ovih izbora, a to znači, kaže, da je Bandić "trebao skakati po glavi" svim ministrima i premijeru Plenkoviću da se to napravi, da se osiguraju zakonski preduvjeti da ljeti ljudi mogu izvršiti sve što mogu i da im se u jesen može osigurati da imaju grijanje i toplu vodu, a ovako će to imati tek u veljači.</p><p>Vezano uz izvršenje gradskog proračuna, Mrak-Taritaš kaže da oni redovito ukazuju na dubioze, koje su sve veće i veće. </p><p>- Sva zaduženja Grada Zagreba, neplaćanja računa, kreditna zaduženja, različite stvari koje ima, su otprilike jedan gradski proračun. I to se ne smanjuje nego se povećava iz mjeseca u mjesec. I to ne upozoravamo samo mi, to upozoravaju i različite kreditne institucije koje govore o tome gdje se Grad Zagreb nalazi, ali to je upozorila i pročelnica - istaknula je Mrak-Taritaš.</p><p>Poručila je da su ključni problem u Gradu Zagrebu financije jer gradonačelnik <strong>Milan Bandić</strong> "nije zadužio samo nas, nego i našu djecu i naše unuke".</p><p>Upozorila je i što je na dnevni red predstojeće sjednice Gradske skupštine na prijedlog Bandića stavljena i točka o osnivanju novog poduzeća koje se zove "Blok Badel", a to je, kako je istaknula, "Novi Manhattan".</p><p>Objasnila je da Grad Zagreb ulaže svoju imovinu, nekretnine i zemljište u vrijednosti od oko 155 milijuna kuna i onda se traži partner koji će uložiti isto toliko i onda će Grad Zagreb u tom novom poduzeću imati 49 posto, a partner će imati 51 posto, a to svoje što je uložio će Grad Zagreb vratiti recimo 2086., to će biti najbrži mogući rok. </p><p>Mrak-Taritaš kaže da je takav jedan pokušaj već bio, prije otprilike 25 godina postojalo je poduzeće "Badel Invest" čiji zaposlenici su se bavili investicijom, te je 1995. na 1996. zaključeno da je to uzaludni posao, poduzeće se rasformiralo i cijeli taj projekt je točno tamo gdje je i bio 1996.</p><p>- I sada se odjedanput ponovno nalazi na dnevnom redu novo poduzeće koje se sada zove 'Blok Badel'. Apsolutno nerazumna odluka zašto se u to ide, otprilike razina nerazumnosti je, ili za nekog razumna, je kao kad smo imali priču s Manhattanom. Ovo je apsolutno isti model, ista priča - ustvrdila je Mrak-Taritaš. </p>