Mrkonjić se oglasio o incidentu s boksačem Martinjakom: Sve mu opraštam, nisam ga prijavio

U nedjelju 31. svibnja oko 21.30 sati na Peščenici, na igralištu u Ulici Hermana Bužana, tijekom sportskog susreta boksač Marko Martinjak glavom u glavu je udario nogometaša Tomislava Mrkonjića. U KBC-u Zagreb utvrdili su da je nogometaš teško ozlijeđen, a Martinjak je nakon incidenta uhićen.

Sada se na društvenim mrežama u podužoj objavi oglasio Mrkonjić. Istaknuo je da on nije digao tužbu protiv boksača i da prema njemu ne osjeća mržnju niti želju za osvetom. Kako je napisao, oprašta mu.

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Pokretanje videa... VIDEO Udarac Martinjaka glavom | Video: YouTube

- Postupak protiv M. Martinjaka vodi se isključivo po službenoj dužnosti. Nisam osobno podignuo tužbu niti sam na bilo koji način mogao zaustaviti postupak - napisao je.

Naveo je da, unatoč brojnim negativnim reakcijama, uvredama i pritiscima kojima je bio izložen nakon incidenta, prema Martinjaku ne osjeća mržnju te mu u potpunosti oprašta ono što se dogodilo.

Istodobno je pozvao Martinjaka da javno potvrdi kako s njegove strane nije bilo provokacija koje bi dovele do sukoba, navodeći da ni tijekom turnira ni tijekom finalnog dana nije upućena nijedna provokacija prema protivničkoj strani.

- Tražim od M. Martinjaka da skine ljagu s moga imena na način da javno prizna da od strane mene, a i moje ekipe nije bilo apsolutno nikakvog povoda za ono što se dogodilo

Mrkonjić je također naglasio kako nema namjeru tražiti osobnu financijsku korist iz cijelog slučaja. Predložio je da se eventualna novčana naknada usmjeri u humanitarne svrhe, odnosno Udruzi Krijesnica koja pomaže djeci oboljeloj od malignih bolesti i njihovim obiteljima.

- Učinit ću sve što je moguće da se M. Martinjak čim prije vrati svojoj svakodnevici, bude otac, partner, prijatelj i na kraju sportaš koji će predstavljati istinske vrijednosti sporta na način koji će dolikovati jednom prvaku

Posljedice incidenta

Kao dodatni korak prema smirivanju situacije predložio je organizaciju humanitarne revijalne utakmice između ekipa povezanih s događajem, a sav prihod od donacija bio bi namijenjen upravo toj udruzi.

U priopćenju se osvrnuo i na posljedice incidenta, navodeći kako je zbog ozljeda završio na bolničkom liječenju te prošao niz medicinskih pretraga, zbog čega nije bilo ni planiranog slavlja nakon turnira.

- Slika s trofejom u ruci dogodila se u hodniku, na bolničkom krevetu gdje su me dečki došli posjetiti jer sam po stručnom mišljenju neurokirurga zbog krvarenja u mozgu morao provesti noć i jutro na promatranju - napisao je.

Dodao je da su mu liječnici napravili dvije CT snimke glave te rendgenske pretrage vrata i kralježnice. Na kraju je zahvalio liječnicima i medicinskom osoblju na pomoći te poslao poruku pomirenja i zajedništva.

- Sport nas uči da se nakon svakog pada možemo podići. Vjera u ljude daje nadu. Kada vjerujemo u sebe i u dobre namjere ljudi oko nas, gradimo mostove umjesto zidova - zaključio je Mrkonjić.

Svoje obraćanje završio je riječima: “Pax et Bonum” – “Mir i dobro".