KAZNA DO 2670 EURA

Mrtav pijan vozio Kutjevom: Već mu je oduzeta vozačka dozvola

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Policajci su vozača priveli i smjestili u posebnu prostoriju do otriježnjenja. Zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, policija protiv njega podnosi prekršajni nalog

Policija je nakon vrludanja zaustavila pijanog 29-godišnjeg vozača s ukinutom vozačkom dozvolom uhvatila za volanom u Kutjevu u utorak oko 23 sata.  Alkotest je pokazao da je vozač u krvi imao čak 2,54 promila alkohola. Dodatnom provjerom policija je utvrdila da on uopće nije smio voziti jer mu je vozačka dozvola ukinuta, a novi vozački ispit još nije položio.

Policajci su vozača priveli i smjestili u posebnu prostoriju do otriježnjenja. Zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, policija protiv njega podnosi prekršajni nalog. 

Predviđena novčana kazna za navedene prekršaje iznosi 2.670,00 eura te zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od šest mjeseci - priopćila je policije.

