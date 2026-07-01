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UHITILI ČETVERO LJUDI

MUČAN SLUČAJ U kući u SAD-u našli 16 djece su neljudskim uvjetima. 'Ovo je čisto zlo'

Piše 24sata,
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MUČAN SLUČAJ U kući u SAD-u našli 16 djece su neljudskim uvjetima. 'Ovo je čisto zlo'
Foto: REBECCA NOBLE/REUTERS
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Nekoliko djece bilo je u teškom stanju, a dvoje je zbog ozbiljnosti ozljeda helikopterom prebačeno u traumatološke centre

U zajedničkoj akciji šerifova ureda okruga Vinton i Istražnog ureda Ohija (BCI) uhićene su četiri odrasle osobe nakon što je u jednoj kući u selu Hamden otkriveno 16 djece koja su živjela u, kako su dužnosnici opisali, "užasnim" i "neljudskim" uvjetima. Djeca, u dobi od jedne i pol do 18 godina, bila su u teškom zdravstvenom stanju i zatražila su hitnu medicinsku skrb.

Istražitelji su u utorak pretražili kuću u ulici Ohmer i zatekli prizor koji je državni odvjetnik Ohija Andy Wilson opisao kao jedan od najgorih u svojoj dugogodišnjoj karijeri.

​- Dugo se bavim ovakvim slučajevima, velik dio karijere posvetio sam procesuiranju ovakvih zločina, i mogu vam reći da je ovo čisto zlo. Ono što smo danas ovdje vidjeli je čisto zlo - izjavio je Wilson.

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Nekoliko djece bilo je u teškom stanju, a dvoje je zbog ozbiljnosti ozljeda helikopterom prebačeno u traumatološke centre. Sva su djeca zbrinuta i podvrgnuta detaljnim liječničkim pregledima u raznim bolnicama diljem države. Izdan je i drugi nalog za pretres imanja, a u istragu su uključeni računalni forenzičari i laboratorijsko osoblje. Vlasti su naglasile kako se, unatoč glasinama, ne radi o slučaju trgovine ljudima.

Uhićeni nisu mještani, zajednica zgrožena

Uhićeni su Gary Siders stariji, Gary Siders mlađi, Christina Siders i Elizabeth Siders. Svima se na teret stavlja 17 točaka optužnice za ugrožavanje djece, što je teško kazneno djelo koje uključuje nanošenje teških tjelesnih ozljeda. Tužitelj William Archer pojasnio je da će se broj optužbi na kraju smanjiti na 16, po jedna za svako dijete. Prema navodima vlasti, uhićeni nisu iz okruga Vinton i navodno su "bili na putovanju".

Otkriće je potreslo malu i inače mirnu zajednicu od dvjestotinjak stanovnika. Susjedi su za lokalne medije izjavili kako nisu imali pojma da u kući živi toliko djece te da ih nikada nisu viđali vani.

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​- Čula sam da je u kući bilo i mnogo životinja, pa mogu samo zamisliti u čemu su djeca živjela i kroz što su prolazila - rekla je mještanka Sabrina Hill. Drugi susjed, Daniel Harmon, koji je odrastao u Columbusu, dodao je da je slučaj posebno šokantan jer se dogodio u tako malenom selu.

Guverner DeWine: 'Srceparajuće je saznati u kakvim su uvjetima živjeli'

Guverner Ohija Mike DeWine izjavio je da ga je državni odvjetnik obavijestio o "tragičnoj situaciji" te da je ponudio svu potrebnu pomoć okrugu Vinton.

"Srceparajuće je saznati u kakvim su uvjetima ta djeca živjela i u kakvom su zdravstvenom stanju. Moja supruga i ja molimo za njih i zahvaljujemo socijalnim radnicima, policajcima i medicinskom osoblju koji im pomažu", stoji u DeWineovom priopćenju. Prioritet je sada, kako je naglasio tužitelj Archer, dobrobit djece.

​- Naš je fokus trenutno na sigurnosti djece. Pruža im se medicinska skrb i pokušavamo im osigurati smještaj. To je naša primarna briga - poručio je.

*uz korištenje AI-ja
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