Obavijesti

News

Komentari 8
PRESUDA ZA ŠESTORKU

Muljali na svinjama s novcem iz EU: Priznali krivnju, Pivac mora platiti najveću kaznu do sada!

Piše Laura Šiprak, Antonela Šaponja,
Čitanje članka: 3 min
Muljali na svinjama s novcem iz EU: Priznali krivnju, Pivac mora platiti najveću kaznu do sada!
8
Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

Presuda je rezultat nagodbe o priznanju krivnje, budući da su okrivljenici priznali krivnju za sve svoje optužbe. Društvo je primilo više od 5,4 milijuna eura subvencija Unije, od čega je 4,7 milijuna eura dobiveno prijevarom

Na Županijskom sudu u Zagrebu danas je okončan veliki slučaj prevare s poljoprivrednim fondovima Europske unije. Šestero ljudi i jedno trgovačko društvo osuđeni su zbog subvencijske prevare i krivotvorenja isprava u svinjogojstvu, a presuda je donesena nakon što su svi okrivljenici priznali krivnju i nagodili se s Uredom europskog javnog tužitelja (EPPO). Epilog je to afere u kojoj je Mesna industrija Vajda, lažirajući dokumentaciju o poboljšanju dobrobiti životinja, nezakonito pribavila milijune eura iz europskih i nacionalnih fondova. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Miljenko Pivac i Igor Miljak 00:37
Miljenko Pivac i Igor Miljak | Video: Laura Šiprak/24sata

Kao što je prethodno izviješteno, u razdoblju od ožujka 2018. do lipnja 2023., bivši i tada aktualni predsjednik uprave, zajedno s predsjednikom i članom nadzornog odbora, podnijeli su više zahtjeva za financiranjem u ukupnom iznosu od preko 9 milijuna eura, u sklopu hrvatskog Programa ruralnog razvoja za razdoblje 2014 - 2020.

Potporom sufinanciranom sredstvima Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) (85 posto) i Državnog proračuna Republike Hrvatske (15 posto) nadoknađuju se korisnicima izgubljeni prihod i dodatni troškovi nastali ispunjavanjem obveza koje nadilaze osnovne zakonske propise ili uobičajenu praksu u uzgoju i tovu svinja. Iako su znali da njihova tvrtka ne ispunjava potrebne uvjete, okrivljenici su podnijeli krivotvorene prijave za gospodarstva svojih kooperanata.

MULJANJE S EU NOVCEM VIDEO Pivac se nagodio s EPPO-om: Priča se o najvećoj kazni!
VIDEO Pivac se nagodio s EPPO-om: Priča se o najvećoj kazni!

Bivši predsjednik nadzornog odbora tvrtke osuđen je na kaznu od 11 mjeseci zatvora, koja je zamijenjena radom za opće dobro. Uz to, izrečena mu je i paprena sporedna novčana kazna u iznosu od čak 1,5 milijuna eura. 

Bivši član nadzornog odbora i bivši predsjednik uprave prošli su sa sličnim kaznama, 11 mjeseci zatvora zamijenjeno je radom za opće dobro, no njihove su novčane kazne niže, po 150.000 eura za svakoga. Preostalo troje okrivljenika dobilo je uvjetne osude, osam mjeseci zatvora s rokom kušnje od dvije godine.

Zagreb: Na Županijski sud dovodena su četvorica osumnjičenih u novoj akciji Eppo-a
Zagreb: Na Županijski sud dovodena su četvorica osumnjičenih u novoj akciji Eppo-a | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Samo trgovačko društvo, kao pravna osoba, kažnjeno je novčanom kaznom od 1,5 milijuna eura.

- Ovo je trenutno najveća novčana kazna izrečena u ovakvom postupku - potvrdio je nakon izricanja presude Vjekoslav Tolnaj, tužitelj iz EPPO-a.

Istraga je otkrila kako je skupina u razdoblju od ožujka 2018. do lipnja 2023. godine sustavno varala državu i Europsku uniju. 

Podnosili su zahtjeve za sufinanciranje iz Programa ruralnog razvoja, mjere namijenjene uzgajivačima svinja koji primjenjuju više standarde od propisanih i time imaju veće troškove. Iako su znali da njihova tvrtka ne ispunjava potrebne uvjete, svjesno su krivotvorili prijave, prikazujući lažno stanje na farmama svojih kooperanata.

ISTRAGA EPPO istražuje šestorku iz BiH zbog korupcije oko gradnje ceste između Mađarske i Ploča
EPPO istražuje šestorku iz BiH zbog korupcije oko gradnje ceste između Mađarske i Ploča

Na taj su način zatražili više od 9 milijuna eura potpora, a isplaćeno im je preko 5,4 milijuna eura. Od toga je, utvrđeno je, čak 4,7 milijuna eura stečeno na temelju prevare. Klupko se počelo odmotavati kada je Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju otkrila nepravilnosti, uskratila isplatu 3,6 milijuna eura za 2022. godinu i naložila povrat dijela nezakonito primljenih sredstava.

Cjelokupan iznos nepripadne imovinske koristi, veći od 3,2 milijuna eura, uplaćen je natrag u državni proračun Republike Hrvatske još dok je istraga bila u tijeku. Na to su se nadovezale i današnje presude s ukupno 3,3 milijuna eura novčanih kazni (1,5 milijuna eura za tvrtku, 1,5 milijuna za bivšeg predsjednika NO-a i dva puta po 150.000 eura za preostale članove uprave).

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Izjava Vjekoslava Tolnaja, tužitelja iz EPPOa 03:01
Izjava Vjekoslava Tolnaja, tužitelja iz EPPOa | Video: Laura Šiprak/24sata

- Što je bilo nepripadno stečeno, vraćeno je. I još više od toga je uplaćeno temeljem izrečenih novčanih kazni, naravno, plus troškovi postupka - pojasnio je tužitelj Tolnaj.

Tužitelj Tolnaj istaknuo je i širi značaj ovakvog rješenja slučaja. Priznanje krivnje i nagodba stranaka drastično su ubrzali postupak i spriječili dugotrajno i skupo suđenje.

Zagreb: Na Županijski sud dovodena su četvorica osumnjičenih u novoj akciji Eppo-a
Zagreb: Na Županijski sud dovodena su četvorica osumnjičenih u novoj akciji Eppo-a | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Sklapanje sporazuma i donošenje presude temeljem sporazuma u ovako velikom predmetu, gdje bi bilo realno za očekivati višegodišnje suđenje, svakako doprinosi ubrzanju i efikasnosti kaznenog postupka. Sud se ne opterećuje utvrđivanjem činjenica koje među strankama nisu sporne - zaključio je Tolnaj.

Postupak se nastavlja za preostalo troje optuženika koji nisu bili dio današnje nagodbe, a ročište za njih zakazano je već za sutra.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 8
FOTO Ovo je banda koja je pljačkala zaštitarske kombije
POGLEDAJTE KAKO IH PRIVODE

FOTO Ovo je banda koja je pljačkala zaštitarske kombije

Zbog sumnje na tešku krađu iz zaštitarskih vozila u Karlovcu i Zagrebu, uhićeni su državljanin BiH (42) i državljanin Italije (44). Policija traga za još najmanje jednim osumnjičenim muškarcem
UŽAS U ZAGREBU Vozio unazad kombijem pa pogazio ženu? Izvukli su je vatrogasci
TEŠKA INTERVENCIJA

UŽAS U ZAGREBU Vozio unazad kombijem pa pogazio ženu? Izvukli su je vatrogasci

Svjedoci su odmah pozvali Hitnu pomoć, policiju i vatrogasce. Uspjeli su podići kombi uz pomoć velikih zračnih jastuka. Ženu su odmah preuzeli liječnici Hitne i prevezli je u KBC Sestre Milosrdnice
Tajna akcija u Ukrajini: Rusi su zabili dron u našeg robota za mine, Hrvati ga vratili u život
CRO-ROBOT VS. DRON

Tajna akcija u Ukrajini: Rusi su zabili dron u našeg robota za mine, Hrvati ga vratili u život

Najopasniji ruski dron Lancet zabio se u DOK-ING-ov stroj za razminiravanje na istoku Ukrajine dok je tražio opasne mine. Uspjeli su ga onesposobiti, no vratili su ga za 20 dana u akciju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025