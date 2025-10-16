Muljali na svinjama s novcem iz EU: Priznali krivnju, Pivac mora platiti najveću kaznu do sada!

Na Županijskom sudu u Zagrebu danas je okončan veliki slučaj prevare s poljoprivrednim fondovima Europske unije. Šestero ljudi i jedno trgovačko društvo osuđeni su zbog subvencijske prevare i krivotvorenja isprava u svinjogojstvu, a presuda je donesena nakon što su svi okrivljenici priznali krivnju i nagodili se s Uredom europskog javnog tužitelja (EPPO). Epilog je to afere u kojoj je Mesna industrija Vajda, lažirajući dokumentaciju o poboljšanju dobrobiti životinja, nezakonito pribavila milijune eura iz europskih i nacionalnih fondova.

Kao što je prethodno izviješteno, u razdoblju od ožujka 2018. do lipnja 2023., bivši i tada aktualni predsjednik uprave, zajedno s predsjednikom i članom nadzornog odbora, podnijeli su više zahtjeva za financiranjem u ukupnom iznosu od preko 9 milijuna eura, u sklopu hrvatskog Programa ruralnog razvoja za razdoblje 2014 - 2020.

Potporom sufinanciranom sredstvima Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) (85 posto) i Državnog proračuna Republike Hrvatske (15 posto) nadoknađuju se korisnicima izgubljeni prihod i dodatni troškovi nastali ispunjavanjem obveza koje nadilaze osnovne zakonske propise ili uobičajenu praksu u uzgoju i tovu svinja. Iako su znali da njihova tvrtka ne ispunjava potrebne uvjete, okrivljenici su podnijeli krivotvorene prijave za gospodarstva svojih kooperanata.

Bivši predsjednik nadzornog odbora tvrtke osuđen je na kaznu od 11 mjeseci zatvora, koja je zamijenjena radom za opće dobro. Uz to, izrečena mu je i paprena sporedna novčana kazna u iznosu od čak 1,5 milijuna eura.

Bivši član nadzornog odbora i bivši predsjednik uprave prošli su sa sličnim kaznama, 11 mjeseci zatvora zamijenjeno je radom za opće dobro, no njihove su novčane kazne niže, po 150.000 eura za svakoga. Preostalo troje okrivljenika dobilo je uvjetne osude, osam mjeseci zatvora s rokom kušnje od dvije godine.

Samo trgovačko društvo, kao pravna osoba, kažnjeno je novčanom kaznom od 1,5 milijuna eura.

- Ovo je trenutno najveća novčana kazna izrečena u ovakvom postupku - potvrdio je nakon izricanja presude Vjekoslav Tolnaj, tužitelj iz EPPO-a.

Istraga je otkrila kako je skupina u razdoblju od ožujka 2018. do lipnja 2023. godine sustavno varala državu i Europsku uniju.

Podnosili su zahtjeve za sufinanciranje iz Programa ruralnog razvoja, mjere namijenjene uzgajivačima svinja koji primjenjuju više standarde od propisanih i time imaju veće troškove. Iako su znali da njihova tvrtka ne ispunjava potrebne uvjete, svjesno su krivotvorili prijave, prikazujući lažno stanje na farmama svojih kooperanata.

Na taj su način zatražili više od 9 milijuna eura potpora, a isplaćeno im je preko 5,4 milijuna eura. Od toga je, utvrđeno je, čak 4,7 milijuna eura stečeno na temelju prevare. Klupko se počelo odmotavati kada je Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju otkrila nepravilnosti, uskratila isplatu 3,6 milijuna eura za 2022. godinu i naložila povrat dijela nezakonito primljenih sredstava.

Cjelokupan iznos nepripadne imovinske koristi, veći od 3,2 milijuna eura, uplaćen je natrag u državni proračun Republike Hrvatske još dok je istraga bila u tijeku. Na to su se nadovezale i današnje presude s ukupno 3,3 milijuna eura novčanih kazni (1,5 milijuna eura za tvrtku, 1,5 milijuna za bivšeg predsjednika NO-a i dva puta po 150.000 eura za preostale članove uprave).

- Što je bilo nepripadno stečeno, vraćeno je. I još više od toga je uplaćeno temeljem izrečenih novčanih kazni, naravno, plus troškovi postupka - pojasnio je tužitelj Tolnaj.

Tužitelj Tolnaj istaknuo je i širi značaj ovakvog rješenja slučaja. Priznanje krivnje i nagodba stranaka drastično su ubrzali postupak i spriječili dugotrajno i skupo suđenje.

- Sklapanje sporazuma i donošenje presude temeljem sporazuma u ovako velikom predmetu, gdje bi bilo realno za očekivati višegodišnje suđenje, svakako doprinosi ubrzanju i efikasnosti kaznenog postupka. Sud se ne opterećuje utvrđivanjem činjenica koje među strankama nisu sporne - zaključio je Tolnaj.

Postupak se nastavlja za preostalo troje optuženika koji nisu bili dio današnje nagodbe, a ročište za njih zakazano je već za sutra.