MUP šalje obavijesti na kućnu adresu: Tisućama građana će uskoro isteći osobna iskaznica

Zbog primjene Uredbe Vijeća (EU) 2025/1208, osobnim iskaznicama koje su izdane prije 1. siječnja 2003. godine s trajnim rokom važenja, važenje ističe 3. kolovoza 2026. godine. Građani koji su u posjedu navedenih osobnih iskaznica obvezni su podnijeti zahtjev za izdavanje nove osobne iskaznice, pojasnili su iz PU šibensko-kninske.

Takve osobne iskaznice više ni ne zadovoljavaju minimalne sigurnosne standarde protiv krivotvorenja. Prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova, ukupno 13.277 osoba ima izdane osobne iskaznice kojima rok važenja istječe 3. kolovoza 2026. godine.

- Kako se uglavnom radi o građanima starije životne dobi, bolesnim, slabije pokretnim ili nepokretnim osobama, koje ne koriste ili vrlo rijetko koriste Internet, svakoj osobi bit će upućena obavijest na kućnu adresu o isteku osobne iskaznice i potrebi podnošenja zahtjeva za izdavanje nove, napisali su.

Ako osoba ne može osobno pristupiti u policijsku upravu ili postaju radi podnošenja zahtijeva, organizirat će se izlazak službenih osoba na kućnu adresu. Članovi obitelji ili osobe koje brinu o njima trebaju dogovoriti termin dolaska službene osobe radi zaprimanja zahtjeva za izdavanje osobne iskaznice i njezina preuzimanja.

Detaljne informacije vezane uz izradu osobne iskaznica nalaze se na Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske - Osobna iskaznica (eOI).