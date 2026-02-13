Obavijesti

News

Komentari 3
PROVJERITE

MUP šalje obavijesti na kućnu adresu: Tisućama građana će uskoro isteći osobna iskaznica

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
MUP šalje obavijesti na kućnu adresu: Tisućama građana će uskoro isteći osobna iskaznica
Foto: PUZ

Detaljne informacije vezane uz izradu osobne iskaznica nalaze se na Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske - Osobna iskaznica (eOI)

Admiral

Zbog primjene Uredbe Vijeća (EU) 2025/1208, osobnim iskaznicama koje su izdane prije 1. siječnja 2003. godine s trajnim rokom važenja, važenje ističe 3. kolovoza 2026. godine. Građani koji su u posjedu navedenih osobnih iskaznica obvezni su podnijeti zahtjev za izdavanje nove osobne iskaznice, pojasnili su iz PU šibensko-kninske.

OČEVID U TIJEKU Ispod mosta u Dubrovniku pronađeno je tijelo muškarca
Ispod mosta u Dubrovniku pronađeno je tijelo muškarca

Takve osobne iskaznice više ni ne zadovoljavaju minimalne sigurnosne standarde protiv krivotvorenja. Prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova, ukupno 13.277 osoba ima izdane osobne iskaznice kojima rok važenja istječe 3. kolovoza 2026. godine.

- Kako se uglavnom radi o građanima starije životne dobi, bolesnim, slabije pokretnim ili nepokretnim osobama, koje ne koriste ili vrlo rijetko koriste Internet, svakoj osobi bit će upućena obavijest na kućnu adresu o isteku osobne iskaznice i potrebi podnošenja zahtjeva za izdavanje nove, napisali su.

IMALA PODLJEV Otac u Bjelovaru udarao kćer mlatilicom za muhe, osudili ga na godinu dana uvjetne kazne
Otac u Bjelovaru udarao kćer mlatilicom za muhe, osudili ga na godinu dana uvjetne kazne

Ako osoba ne može osobno pristupiti u policijsku upravu ili postaju radi podnošenja zahtijeva, organizirat će se izlazak službenih osoba na kućnu adresu. Članovi obitelji ili osobe koje brinu o njima trebaju dogovoriti termin dolaska službene osobe radi zaprimanja zahtjeva za izdavanje osobne iskaznice i njezina preuzimanja.

Detaljne informacije vezane uz izradu osobne iskaznica nalaze se na Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske - Osobna iskaznica (eOI).

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Tko je Marko Francišković? Ukinuo bi stranke i Sabor, uveo šerijat i otvarao radne logore
ŠERIJAT, TERORIZAM, UROTE...

Tko je Marko Francišković? Ukinuo bi stranke i Sabor, uveo šerijat i otvarao radne logore

Marko Francišković bio je glavni govornik na prosvjedima 2021. na Trgu u Zagrebu. Zagovara šerijatski zakon i smrtnu kaznu, smatra da nema korone, a zbog prijetnji Ostojiću završio je na psihijatriji
Ministar otkrio koji iznos plaće morate imati da bi kupili jeftini državni stan: Evo i detalja...
ZAKON ZA PRIUŠTIVO STANOVANJE

Ministar otkrio koji iznos plaće morate imati da bi kupili jeftini državni stan: Evo i detalja...

Ciljane skupine su mladi do 45 godina s obitelji i djecom, građani deficitarnih zanimanja te ranjive skupine poput starijih od 65 godina, osoba s invaliditetom, obitelji djece s teškoćama u razvoju...
Kako su se bivši SDP-ovac i Grgić sastajali? Gradonačelnik: 'Nitko to neće pregledavati...'
IMAMO DETALJE

Kako su se bivši SDP-ovac i Grgić sastajali? Gradonačelnik: 'Nitko to neće pregledavati...'

Grgić je dao upute da se u potvrdi navede kako je već odrađen i naplaćen posao vrijednosti veće od 25.000 eura...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026