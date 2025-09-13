Musk i ostali bogataši nude milijune za Ukrajinku. SAD će iscrtati njenim muralima

Svirepo, bestijalno ubojstvo Irne Zarutske (23) potreslo je SAD. Ukrajinka koja je pobjegla u Ameriku zbog rata u Ukrajini na kraju je tragično skončala kada joj je Decarlos Brown zario nož nekoliko puta u grkljan jer mu je kako je sam rekao pokušala čitati misli. Priča je dobila dodatan epilog kada je njegova sestra rekla da je mentalno nestabilan i da nije uopće trebao biti na slobodi.

Foto: X/screenshot

Nakon objavljivanja snimke nadzorne kamere, Elon Musk, Andrew Tate, Eoghan McCabe i brojni ostali odlučili su donirati novac kako bi se diljem američkih gradova naslikali murali ubijene Ukrajinke.

- Nudim 500 tisuća dolara u obliku bespovratnih sredstava od 10 tisuća dolara za oslikavanje murala s likom Irine Zarutske na istaknutim lokacijama u američkim gradovima - napisao je na X-u McCabe, osnivač Intercoma. Ponuda je privukla pozornost milijardera i tehnološkog poduzetnika Elona Muska, koji je potom najavio da će donirati milijun dolara za taj cilj.

Podsjećamo, Irna Zarutska 23-godišnja djevojka koja je pobjegla od ratnih strahota u Ukrajini kako bi pronašla sigurnost u Sjedinjenim Državama, brutalno je ubijena 22. kolovoza u vlaku gradske željeznice u Charlotteu, Sjeverna Karolina.

To ubojstvo s atentatom na Charlieja Krika kulminacija je političkog nasilja i ubojstava diljem SAD ove godine, a pojedinci čak spominju i novi potencijalni građanski rat u stubokom podijeljenom američkom društvu gdje već godinama bijesni kulturni rat, republikanci protiv demokrata, konzervativci protiv wokea, kultura otkazivanja itd.

Iako ubojica ima mentalne probleme, nadzorna kamera uhvatila ga je kako nakon ubojstva govori: I got that white girl, što je odmah stvorilo rasne tenzije, a nije pomogla ni činjenica da ga je na slobodu pustila Teresa Stokes za koju desnica u SAD-u govori da je postala sutkinja zbog kvota o rasnim manjinama.

Stokes je navodno pustila Browna, koji je imao dugu evidenciju nasilnih zločina i mentalnih bolesti, uz puko 'pisano obećanje' da će se pojaviti na sudu.