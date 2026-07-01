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NALETIO NA RUBNI KAMEN

Muškarac (71) poginuo u padu pod traktor kraj Sračinca

Piše Veronika Miloševski,
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Muškarac (71) poginuo u padu pod traktor kraj Sračinca
Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
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Traktor se nakon naleta nastavio kretati travnatom površinom, dok je vozač preko lijeve bočne strane traktora pao pod prednji lijevi kotač

Muškarac (71) smrtno je stradao u utorak ujutro u Sračincu, javila je varaždinska policija. Upravljao je traktorom na koji je bila priključena roto kosa - malčer. Kretao se u smjeru Novoveške ulice.

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U jednom je trenutku iz neutvrđenih razloga skrenuo ulijevo na suprotnu prometnu traku, a potom kotačima naletio na rubni kamen. Traktor se nakon naleta nastavio kretati travnatom površinom, dok je vozač preko lijeve bočne strane traktora pao pod prednji lijevi kotač, pri čemu je smrtno stradao.

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Tijelo nesretnog muškaraca prevezeno je na Odjel patologije Opće bolnice Varaždin.

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