Muškarac (87) u Zagrebu štakom pretukao suprugu (82). Ima ozljede opasne po život...

U istražnom zatvoru završio je 87-godišnjak, kojega Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu tereti da je tijekom 29. i 30. listopada 2025. na području Zagreba pretukao 82-godišnju članicu svoje obitelji i umalo je ubio. Završila je u bolnici s višestrukim po život opasnim ozljedama.

Kako neslužbeno doznajemo, riječ je o supružnicima, a 87-godišnjak je suprugu tukao drvenom štakom. Inače je rijetkost da osobe tako pozne životne dobi završe iza rešetaka tijekom istrage, no, kako doznajemo, sud je smatrao da bi mogao biti opasan za okolinu odnosno da postoji opasnost da ponovi (ne)djelo.

Naime, 87-godišnjak ima određenu dijagnozu, a je li u vrijeme počinjenja bio ubrojiv ili nije, trebalo bi se utvrditi u nastavku istrage. Ako se pokaže da je bio neubrojiv, sud mu ne može izreći zatvorsku kaznu nego mu samo može odrediti psihijatrijsko liječenje.

ŽDO Zagreb ispitalo je osumnjičenog te protiv njega otvorilo istragu zbog sumnje u pokušaj femicida.

- Postoji osnovana sumnja da je 87-godišnjak u obiteljskoj kući na području Zagreba, u namjeri da liši života članicu svoje obitelji, koju je već ranije zlostavljao, nanio joj drvenim predmetom višestruke teške tjelesne ozljede opasne po život - priopćilo je ŽDO Zagreb.

Sud je, izvijestilo je tužiteljstvo, odbilo njihov prijedlog da mu se odredi istražni zatvor i zbog opasnosti od ponavljanja djela.

Iako 87-godišnjak dosad nije bio poznat policiji zbog obiteljskog nasilja, doznajemo da je među supružnicima i ranije znalo biti svađa.

Zagrebačka policija izvijestila je da su policijski službenici 30. listopada oko 5 sati postupali po dojavi da su 82-godišnjakinju s kućne adrese kolima Hitne pomoći prevezli u Klinički bolnički centar Zagreb gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđena.

Kriminalističkim istraživanjem utvrdili su da je osumnjičeni 87-godišnjak tijekom noći na četvrtak 30. listopada uporabom tjelesne snage i tupog predmeta članicu obitelji višestruko teško ozlijedio.