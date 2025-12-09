Obavijesti

STRAVA U TUZLI

Muškarac izboden nožem u BiH, u bolnici se bori za život...

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Armin Durgut/PIXSELL / (ilustrativna fotografija)

Napadač je nedugo nakon napada uhićen. Policija je dojavu o teškom ozljeđivanju zaprimila u utorak oko 17:15 sati

U tuzlanskom naselju Dragodol u BiH danas je u stanu oštrim predmetom napadnut muškarac, piše Klix.ba. Muškarac je s teškim ozljedama opasnim po život prevezen u Univerzitetski klinički centar u Tuzli. Napadač je nedugo nakon napada uhićen. Policija je dojavu o teškom ozljeđivanju zaprimila u utorak oko 17:15 sati.

- Danas oko 17:15 sati dežurna služba PS Centar zaprimila je prijavu građanina u kojoj se ukazuje da je u naselju Dragodol u Tuzli jedna osoba teško ozlijeđena. Odmah je na mjesto događaja upućena patrola policije, koja je po dolasku zatekla teško ozlijeđenog muškarca te je isti vozilom Hitne medicinske pomoći Doma zdravlja u Tuzli prevezen bolnicu gdje je zadržan na Klinici za kirurgiju -izjavila je Adnana Sprečić, glasnogovornica Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona.

NAJMUČNIJI SLUČAJEVI Muškarci su žene tukli do smrti, udarali sjekirama, pucali u njih, a jednu je suprug zapalio...
Dodala je kako je policija brzo reagirala i pronašla osumnjičenog.

- Radeći na rasvjetljavanju prijavljenog događaja, u blizini mjesta događaja pronađena je i uhićena jedna muška osoba koja se dovodi u vezu s navedenim događajem. Isti je sproveden u službene prostorije Uprave policije MUP TK-a. Na mjesto događaja je upućena očevidna ekipa OKP PU Tuzla koja će poduzeti sve potrebne radnje prema uputama dežurnog tužitelja - navela je Sprečić.

ZAUSTAVIMO FEMICID Ubojice završili iza rešetaka...
Iako identitet žrtve još nije službeno potvrđen. Neslužbeno se doznaje da je napadač na muškarca nasrnuo nožem, zadavši mu više ubodnih rana. Prema posljednjim informacijama, stanje ozlijeđenog muškarca je izuzetno teško i liječnici se bore za njegov život.

