Nijemac snimao golu djecu na plaži u Istri, ulovio ga zaštitar. Policija mu pronašla snimke...

Policija je dovršila istragu nad njemačkim državljaninom kojeg se sumnjiči da je snimao nagu djecu na plaži. U četvrtak oko 13 sati zaštitar je zatekao u turističkom objektu muškarca (62) kako kriomice mobitelom snima djecu. Zadržao ga je do dolaska policije, piše istarska policija.

Policija je obavila pretragu automobila, prostorija i tehničke opreme koju osumnjičeni koristi. Pronašli su materijal inkriminirajućeg sadržaja, a u petak, uz kaznenu prijavu, predali su ga u pritvor PU istarske.

- Ovakva kriminalistička istraživanja pokazuju da je javnost sve više osviještena o problemu snimanja djece i da građani prepoznaju sumnjivo ponašanje, što omogućuje pravovremenu reakciju policije i privođenje počinitelja. Policija apelira na roditelje da čuvaju svoju djecu i da prate gdje su i što rade na plaži. Obucite djeci kupaće kostime, a ukoliko uočite sumnjivu osobu koja snima djecu, o tome odmah obavijestiti policiju na broj 192, napisala ja PU istarska.

