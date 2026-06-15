Muškarca (72) u Korenici uhitili zbog ratnog zločina protiv civila

Policija u Korenici, u suradnji sa Županijskim državnim odvjetništvom u Rijeci, dovršili su kriminalističko istraživanje nad 72-godišnjakom, koji je hrvatski i srpski državljanin, zbog osnova sumnje da je počinio kazneno djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva, priopćila je PU ličko-senjska.

72-godišnjak je uhićen, predan pritvorskom nadzorniku i Županijskom državnom odvjetništvu u Rijeci podneseno je posebno izvješće kao nadopuna kaznene prijave.



- Sumnjiči se da je 21. siječnja 1992. godine, u jutarnjim satima, u Podudbini, tijekom oružanog sukoba između regularnih postrojbi Hrvatske vojske i policije s jedinicama vojske tzv. Republike Srpske Krajine i paravojnim jedinicama tzv. Martićevcima, na privremeno okupiranom dijelu teritorija Republike Hrvatske, kršeći pravila međunarodnog prava, prema kojem civilno stanovništvo i građanske osobe uživaju opću zaštitu od opasnosti koje proizlaze iz vojnih operacija i prema kojem niti civilno stanovništvo niti građanske osobe smiju biti predmet napada, počinio ratni zločin na štetu civilne osobe rođene 1964. godine - priopćila je policija.





Naime, osumnjičeni 72-godišnjak je kao pripadnik vojne policije u sastavu vojske tzv. Republike Srpske Krajine otključao prostoriju u kojoj je bio zatvoren oštećeni te ga je tijekom višednevnog zatočenja fizički napadao, a nakon puštanja na slobodu uputio mu je ozbiljne prijetnje.