Doznajemo! Dalija Orešković dobila prijetnje smrću: 'Poruke iz etera shvaćam jako ozbiljno'

Kako doznaju 24sata saborska zastupnica Dalija Orešković primila je prijetnje smrću. Kako je ranije objavilo Općinsko državno odvjetništvo u Dubrovniku zbog prijetnje smrću saborskoj zastupnici na društvenim mrežama ispitali su muškarca (27).

Njega se tereti da je 30. listopada u Dubrovniku preko društvene mreže Facebook zastupnici u Hrvatskom saboru uputio prijetnje smrću, nezadovoljan njezinim komentarom na objavljeni članak. Kako doznajemo, Orešković nije podnijela prijavu već je policija postupala po službenoj dužnosti.

Nakon ispitivanja 27-godišnjaka donijeto je rješenje kojim mu je kao mjera opreza naložena zabrana približavanja i uspostavljanja ili održavanja veze sa žrtvom.

- Mogu potvrditi da me još prekjučer o tome obavijestila policija, a zvali su me i iz Općinskog državnog odvjetništva u Dubrovniku - rekla je za 24sata Orešković.

Dodala je i kako ovo nije jedini slučaj po kojem nadležna tijela postupaju.

- Razgovarala sam s djelatnicima kriminalističke policije i poruke kojih je pun eter shvaćam ozbiljno, moj strah bi bio loša poruka građanima - zaključila je Orešković.