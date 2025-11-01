Obavijesti

OGLASIO SE I DORH

Doznajemo! Dalija Orešković dobila prijetnje smrću: 'Poruke iz etera shvaćam jako ozbiljno'

Piše Luka Safundžić,
Zagreb: Dalija Orešković o lajkanju statusa na Facebooku | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Kako je Orešković potvrdila za 24sata, policija i Općinsko državno odvjetništvo kontaktirali su je zbog prijetnji koje je dobila putem društvenih mreža...

Kako doznaju 24sata saborska zastupnica Dalija Orešković primila je prijetnje smrću. Kako je ranije objavilo Općinsko državno odvjetništvo u Dubrovniku zbog prijetnje smrću saborskoj zastupnici na društvenim mrežama ispitali su muškarca (27).

Njega se tereti da je 30. listopada u Dubrovniku preko društvene mreže Facebook zastupnici u Hrvatskom saboru uputio prijetnje smrću, nezadovoljan njezinim komentarom na objavljeni članak. Kako doznajemo, Orešković nije podnijela prijavu već je policija postupala po službenoj dužnosti.

Nakon ispitivanja 27-godišnjaka donijeto je rješenje kojim mu je kao mjera opreza naložena zabrana približavanja i uspostavljanja ili održavanja veze sa žrtvom.

- Mogu potvrditi da me još prekjučer o tome obavijestila policija, a zvali su me i iz Općinskog državnog odvjetništva u Dubrovniku - rekla je za 24sata Orešković. 

Dodala je i kako ovo nije jedini slučaj po kojem nadležna tijela postupaju. 

- Razgovarala sam s djelatnicima kriminalističke policije i poruke kojih je pun eter shvaćam ozbiljno, moj strah bi bio loša poruka građanima - zaključila je Orešković. 

