ISTRAGA OTKRILA

Muskovog oca optužili da je spolno zlostavljao svoju djecu: 'Besmisleno, to su sve izmislili!'

Piše Ivan Štengl,
Foto: Alexander Patrin

Elon Musk dosad nije javno komentirao najnovije optužbe, iako je u prošlosti opisivao odnos sa svojim ocem vrlo problematičnim. U intervjuima je za oca rekao da je počinio svako zlo koje čovjek može zamisliti

Errol Musk, otac Elona Muska, suočen je s ozbiljnim optužbama za seksualno zlostavljanje svoje djece i pokćerke, objavio je The New York Times

Prema njihovim izvorima, radi se o najmanje pet optužbi koje datiraju od 1993. godine, a uključuju djecu i pokćerke iz obitelji Musk. U jednoj od najranijih navodnih incidenata, tada četverogodišnja pokćerka tvrdi da ju je Errol u obiteljskoj kući u Pretoriji neprimjereno dodirivao. 

Kasnije je, prema njenom iskazu, primijetila da je Errol mirisao njezino donje rublje.  Dodatne optužbe dolaze od dvije kćeri i jednog posinka, kojima se predbacuje da su bili izloženi raznim oblicima seksualnog zlostavljanja. 

Još jedna tvrdnja navodi da je petogodišnje dijete, sina koji je Errol imao s jednom od svojih pokćerki, prijavilo da ga je otac dodirivao za stražnjicu; taj slučaj navodno nije rezultirao optužnicom zbog, kako se navodi, nedostatka dokaza.  Tri su različite istrage pokrenute tijekom godina — dvije su zaključene bez optužbi, a status treće nije jasan.

Errol Musk sve optužbe poriče, nazvavši ih besmislenima i optužujući neke članove obitelji da pokušavaju iznuditi novac od Elona Muska. 

Elon Musk dosad nije javno komentirao najnovije optužbe, iako je u prošlosti opisivao odnos sa svojim ocem vrlo problematičnim. U intervjuima je za oca rekao da je počinio svako zlo koje čovjek može zamisliti.

Muskov otac ima najmanje devetoro djece iz brakova s tri žene. Bivša pokćerka, koju je dirao kao četverogodišnjakinju, kasnije je s njim dobila dijete.

