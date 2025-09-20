Obavijesti

AUTONOMNA VOZILA

Muskova Tesla dobila zeleno svjetlo za testiranje robotaksija u Arizoni: Uskoro u Phoenixu...

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Joel Angel Juarez/REUTERS

Tvrtka je u lipnju podnijela zahtjev za dozvolu početka testiranja usluge dijeljenja vožnje autonomnim vozilima, a sada planira testirati robotaksije u širem području Phoenixa

Tvrtka Tesla dobila je odobrenje za početak testiranja autonomnih robotaksija u Arizoni, potvrdio je Reutersu u petak u e-mailu državni odjel za promet.

Tvrtka je u lipnju podnijela zahtjev za dozvolu početka testiranja usluge dijeljenja vožnje autonomnim vozilima, a sada planira testirati robotaksije u širem području Phoenixa koristeći sigurnosne mjere, izvijestio je Odjel za promet Arizone u e-mailu.

S obzirom na to da iz uprave nisu odgovorili na Reutersov zahtjev za komentar još je nejasno kad će započeti testiranja i koliko će trajati.

Izvršni direktor Tesle Elon Musk prethodno je rekao kako Tesla planira pokrenuti uslugu autonomnog prijevoza za otprilike polovinu stanovništva SAD-a do kraja ove godine.

Tvrtka je u lipnju provela manje testiranje usluge robotaksija na ograničenom području Austina u Teksasu, koristeći desetak vozila u čemu je sudjelovala odabrana skupinom putnika.

