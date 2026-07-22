MVEP: 'Bili smo strpljivi i razumni, vrijeme je za odlučne korake crnogorske vlade'

Vrijeme je da crnogorska vlada poduzme odlučne korake u rješavanju otvorenih pitanja s Hrvatskom jer je to ključno za njezin put u EU, objavilo je u srijedu Ministarstvo vanjskih i europskih poslova (MVEP), dan nakon što Zagreb posjetila europska povjerenica za proširenje Marta Kos.

Načelo dobrosusjedskih odnosa jedan je od ključnih političkih kriterija u procesu proširenja Europske unije, izrijekom naveden i u Pregovaračkom okviru Crne Gore i drugih zemalja, priopćio je MVEP.

Dan nakon što je u Zagrebu boravila europska povjerenica za proširenje Marta Kos, hrvatsko ministarstvo naglašava da je EU vrlo jasan u „svojim porukama da ne može i ne želi uvoziti bilateralne sporove” te da se stoga otvorena pitanja „moraju žurno riješiti” kako ne bi opterećivala bilateralne odnose niti pristupni proces.

MVEP naglašava da je Hrvatska koncem 2024. Crnoj Gori ponovila poziv na dijalog "radi rješavanja otvorenih pitanja koja se moraju okončati kako ne bi opterećivala ključnu, završnu fazu pristupnog procesa”.

Dodaje se da je Hrvatska tijekom cijelog tog procesa „pokazivala stratešku strpljivost i razumijevanje, no sada je vrijeme za odlučne korake crnogorske vlade”.

U priopćenju su navedena hrvatska „očekivanja” o kojima je ranije ove godine, nakon susreta s crnogorskim premijerom Milojkom Spajićem, u Tivtu govorio i premijer Andrej Plenković.

„Rješavanje pitanja obeštećenja logoraša, nastavak rada na pronalasku četrnaest nestalih iz Domovinskog rata, procesuiranje ratnih zločina, rješavanje imovinskopravnih pitanja hrvatskih obitelji koje su u Crnoj Gori ostale bez imovine, a čiji su sudski procesi u zastoju, očuvanje spomen-ploče na bivšem logoru Morinj i nužnost promjene imena bazena u Kotoru, nastavak razgovora o granici na moru, te povrat školskog broda Jadran”, navodi se.

„Preostaje tek nekoliko mjeseci do kraja 2026. i stoga opetovano pozivamo crnogorsku stranu na konstruktivan dijalog i ubrzavanje rada na otvorenim pitanjima”, zaključuje se u priopćenju.

Vlasti Crne Gore navode ambiciozan plan da Podgorica do kraja ove godine zatvori sva pregovaračka poglavlja i 2028. postane članica Unije. Nakon te etape uslijedit će proces ratifikacije u državama članicama, pa i u Hrvatskoj koja s Crnom Gorom ima niz otvorenih pitanja.

„Moj dojam je da je Crna Gora spremna vrlo ozbiljno raditi” na pitanjima koje joj je Hrvatska predstavila, a „koja nisu nešto nerješivo”, rekao je premijer početkom lipnja.

Sredinom istog mjeseca optimizam o rješavanju većine bilateralnih pitanja izrazila je i crnogorska ministrica europskih poslova Maida Gorčević.

„Komunikacija traje te se nadam da ćemo u narednim mjesecima riješiti sva pitanja, ili barem većinu”, kazala je u Europskom parlamentu u Strasbourgu.