MVEP: Ukupno 485 Hrvata se dosada vratilo s Bliskog istoka

Hrvatska je do petka poslijepodne omogućila povratak sveukupno 485 hrvatskih državljana, priopćilo je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, dodajući da će zrakoplov Croatia Airlinesa s kapacitetom od 150 mjesta u subotu iz Rijada vratiti još Hrvata.

Hrvatska vlada, preko MVEP-a i Ministarstva mora, prometa i infrastrukture (MMPI), u protekla je dva dana naručila i organizirala više repatrijacijskih operacija s područja Bliskog istoka te je do sada repatrirano sveukupno 485 hrvatskih državljana do 14,30 sati u petak, navodi Zrinjevac u priopćenju. Jučer je zrakoplovom lokalnog prijevoznika iz Dubaija vraćeno 39 hrvatskih državljana, a u petak je u ranim jutarnjim satima zrakoplov Croatia Airlinesa iz Dubaija, upućen preko Herakliona u Grčkoj, vratio u Zagreb 157 hrvatskih državljana, uključujući 11 beba.

Ujutro su, također u organizaciji vlade i nadležnih resora, u Zagreb iz Dubaija sletjela i dva charter leta lokalnih zrakoplovnih prijevoznika, s ukupno 271 putnikom, priopćio je MVEP, dodajući da danas slijeće još jedan charter let ukupnog kapaciteta od 166 mjesta, kao i da se danas očekuje povratak 26 hrvatskih državljana koji se iz Dubaija vraćaju komercijalnim letom lokalnog avioprijevoznika.

Za subotu je planiran još jedan let Croatia Airlinesa iz Rijada s kapacitetom oko 150 mjesta. Planirano polijetanje je oko 15,00 sati po lokalnom vremenu, a dolazak u Zagreb predviđen je u večernjim satima po hrvatskom vremenu. Prioritet i na ovom letu imaju najranjivije skupine hrvatskih državljana iz Katara, Kuvajta i Bahreina, odnosno djeca, bolesne osobe, trudnice i članovi njihovih obitelji, dodaje MVEP.

Na nekim letovima bili su i strani državljani, a MVEP navodi da je Hrvatska "u duhu europske solidarnosti i međunarodne suradnje, omogućila prijevoz i državljanima drugih država na pojedinim letovima, čime je dodatno pridonijela zajedničkim naporima u zaštiti građana".