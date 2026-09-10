Dana 10. rujna katamaranska linija Jadrolinije 659 Split-Bol-Hvar-Vis s polaskom iz luke Split u 7:30 sati te povratkom iz luke Vis u 10,10 sati - u prekidu
STANJE NA CESTAMA
Na Bajakovu teretna vozila čekaju ulaz pet sati
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Kolnici su mjestimice mokri ili samo vlažni i skliski. Mogući su odroni, izvijestili su iz Hrvatskog auto-kluba u četvrtak te vozačima savjetuju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila.
Dana 10. rujna katamaranska linija Jadrolinije 659 Split-Bol-Hvar-Vis s polaskom iz luke Split u 7:30 sati te povratkom iz luke Vis u 10,10 sati - u prekidu.
Do 23. rujna trajekt na liniji L433 Zadar/Gaženica-Rivanj-Sestrunj-Zverinac-Molat-Ist i obratno plovit će po izmijenjenom u redu plovidbe.
Na graničnom prijelazu Bajakovo/Batrovci teretna vozila na ulaz čekaju pet sati.
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