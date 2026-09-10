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STANJE NA CESTAMA

Na Bajakovu teretna vozila čekaju ulaz pet sati

Piše HINA,
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Na Bajakovu teretna vozila čekaju ulaz pet sati
Foto: HAK
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Dana ﻿10. rujna katamaranska linija Jadrolinije 659 Split-Bol-Hvar-Vis s polaskom iz luke Split u 7:30 sati te povratkom iz luke Vis u 10,10 sati - u prekidu

Kolnici su mjestimice mokri ili samo ﻿vlažni i skliski. Mogući su odroni, izvijestili su iz Hrvatskog auto-kluba u četvrtak te vozačima savjetuju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila.

Dana ﻿10. rujna katamaranska linija Jadrolinije 659 Split-Bol-Hvar-Vis s polaskom iz luke Split u 7:30 sati te povratkom iz luke Vis u 10,10 sati - u prekidu.

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﻿Do 23. rujna trajekt na liniji L433 Zadar/Gaženica-Rivanj-Sestrunj-Zverinac-Molat-Ist i obratno plovit će po izmijenjenom u redu plovidbe.

Na graničnom prijelazu Bajakovo/Batrovci teretna vozila na ulaz čekaju pet sati.

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Komentari 1
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