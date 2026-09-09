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MINISTARSTVO ODBACILO TVRDNJE

'Zakonske izmjene nisu ukinule kontrolu prekograničnog prometa otpada'

Piše HINA,
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'Zakonske izmjene nisu ukinule kontrolu prekograničnog prometa otpada'
Zagreb: Sabor o očuvanju i održivom korištenju morske bioraznolikosti | Foto: Patrik Macek/PIXSELL
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Ministarstvo je reagiralo na prozivke dijela oporbe i udruga za zaštitu okoliša koje Vladu optužuju da je tim izmjenama oslabila nadzor nad uvozom i kretanjem otpada

Iz Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije u srijedu su odbacili tvrdnje da su izmjene propisa iz 2019. i 2021. ukinule kontrolu prekograničnog prometa otpada te naglasili da su tada uklonjene pojedine administrativne obveze, dok su mehanizmi nadzora ostali na snazi.

Državna tajnica Anja Bagarić kazala je da se slučaj nezakonito odloženog otpada u Gospiću ne može pripisivati zakonskim izmjenama te da nezakonito postupanje pojedinaca nije posljedica Zakona o gospodarenju otpadom.

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Izmjenama Zakona o održivom gospodarenju otpadom iz 2019. ukinuta je obveza da se inspekciju tri radna dana unaprijed obavijesti o planiranoj pošiljci otpada, dok je novim Zakonom o gospodarenju otpadom iz 2021. ukinut poseban očevidnik uvoznika i izvoznika otpada koji ne podliježe notifikacijskom postupku.

Ministarstvo je reagiralo na prozivke dijela oporbe i udruga za zaštitu okoliša koje Vladu optužuju da je tim izmjenama oslabila nadzor nad uvozom i kretanjem otpada.

Koordinatorica stranke Možemo! Sandra Benčić prethodno je ustvrdila da je Vlada između 2019. i 2021. deregulacijom uvoza otpada uklonila ključne mehanizme nadzora nad pošiljkama s tzv. zelene liste.

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Slične tvrdnje iznio je i potpredsjednik Zelene akcije Marko Košak koji je za slabljenje kontrole prozvao Tomislava Ćorića. Ćorić je 2019. bio ministar zaštite okoliša i energetike, a 2021., kada je donesen novi Zakon o gospodarenju otpadom, ministar gospodarstva i održivog razvoja.

Zakon o gospodarenju otpadom 2021. donesen u sklopu usklađivanja hrvatskog zakonodavstva s EU

Iz Ministarstva su na to odgovorili da je Zakon o gospodarenju otpadom iz 2021. donesen u sklopu reforme sustava i usklađivanja hrvatskog zakonodavstva s pravilima Europske unije, uz administrativno rasterećenje.

Za otpad koji ne podliježe notifikacijskom postupku ukinuta je obveza posebnog upisa u očevidnik uvoznika i izvoznika, dok je uvedeno digitalno praćenje putem sustava e-ONTO.

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Iz Ministarstva zaštite okoliša istaknuli su da je obveza prethodnog obavještavanja inspekcije tri radna dana prije planirane pošiljke ukinuta još 2019. godine. Pritom su, kako su naglasili, ostale obveze dokumentiranja i praćenja pošiljaka, vođenja evidencija i osiguravanja sljedivosti tokova otpada, kao i ovlasti inspekcije za nadzor i zabranu nezakonitih pošiljaka.

Za pošiljke koje podliježu notifikacijskom postupku i dalje je bilo potrebno odobrenje nadležnog tijela.

U Ministarstvu također kažu da prethodna najava pošiljke sama po sebi nije značila da će ona biti fizički pregledana.

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Državna tajnica Anja Bagarić odbacila je političko povezivanje slučaja Gospić sa zakonskim izmjenama iz 2019. i 2021., istaknuvši da njima nije ukinuta kontrola prekograničnog prometa otpada, nego pojedine administrativne obveze koje, prema ocjeni Ministarstva, same po sebi nisu predstavljale učinkovitu kontrolu.

„Pokušaji političkog povezivanja ovog slučaja s reformom zakonodavstva iz 2021. godine ne mijenjaju činjenice“, poručila je.

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