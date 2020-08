Na granicama još nema gužvi, Kacin opet kritizirao Hrvatsku

Kacin se požalio i na ponašanje kritičkih novinara i poruke na društvenim mrežama kako je njegovo ponašanje "licemjerno" jer je građane upozoravao na opasnost ljetovanja u Hrvatskoj, dok sam ljetuje na Krku

<p>Glasnogovornik slovenske vlade za Covid-19 <strong>Jelko Kacin</strong> iznio je u intervjuu za slovenski tisak niz oštrih kritika na račun hrvatske vlade i epidemiologa koje je optužio za "izvoz" koronavirusa u Sloveniju.</p><p>Inače, od ponoći na snagu stupa mjera 14-dnevne karantene, a slovenski mediji ističu kako u u ponedjeljak poslijepodne još nema gužvi na ulasku u Sloveniju. Policija svejedno upozorava da se očekuje pojačan promet i da građani izaberu manje opterećenje prijelaze. Prema podacima HAK-a na izlasku iz Hrvatske čeka se oko pola sata na Rupi, dok na ostalim prijelazima za automobile nema čekanja. </p><p>U razgovoru za ljubljanski tjednik "Reporter" Kacin se požalio i na ponašanje kritičkih novinara i poruke na društvenim mrežama kako je njegovo ponašanje "licemjerno" jer je građane upozoravao na opasnost ljetovanja u Hrvatskoj, dok sam ljetuje u Hrvatskoj, na Krku, gdje ima kuću za odmor.</p><p>- Postao sam jedna vrsta gromobrana i pljuvaonice, što nije ugodno, ni za mene ni za moju obitelj - kazao je slovenski glasnogovornik, dodavši kako su mu neki hrvatski mediji pred kuću slali i "paparazze" kako bi ga slikali i od njega uzeli izjavu, te da je on na Krku "na svome", a ne na njihovu terenu.</p><p>- Ne želim ništa loše Hrvatskoj, ali ona (zbog rasta slučajeva zaraze) postaje ozbiljna prijetnja državama EU-a, a zbog velikog broja naših turista najviše Sloveniji - kazao je Kacin u razgovoru koji s tim citatom u naslovu prenosi Slovenska tiskovna agencija STA, a prenose i ostali mediji.</p><p>U razgovoru za ljubljanski tjednik vođenom u četvrtak Kacin je komentirao i ocjenu hrvatskog ministra zdravstva <strong>Vilija Beroša</strong> koji je njegove tvrdnje da je u Hrvatskoj na djelu treći veliki val epidemije koji nije pod kontrolom nazvao nerealnim jer Kacin nije liječnik niti epidemiolog.</p><p>Kazao je da sve ono što on kao glasnogovornik javno kaže potkrijepljeno "vjerodostojnim" podacima slovenskih infektologa.</p><p>- Vrijeme će pokazati da su prilike kod njih (u Hrvatskoj) vrlo dramatične, ja imam mnogo razloga za zabrinutost - kazao je Kacin, dodavši kako su njegova upozorenja u tom smislu "dobronamjerna".</p><p>Ako se Hrvatska sama ne pobrine za bolju epidemiološku sliku, onda joj u tome nitko ne može pomoći, riječi su Kacina za slovenski tjednik.</p><p>Dodao je kako sadašnja vlada <strong>Janeza Janše</strong> ne želi da joj se opet ove jeseni ponovi loša epidemiološka slika kako je bila početkom proljeća zbog propusta prijašnje vlade <strong>Marjana Šareca.</strong></p><p>Kacin je u intervjuu bio vrlo kritičan prema sporim odlukama hrvatske vlade na ograničavanju rada noćnih klubova i drugih mjesta zabave, iz kojih po podacima slovenskih epidemiologa dolazi većina importiranih zaraza u Sloveniju, a prenose ih mladi koji ljetuju na hrvatskoj obali.</p><p>Kacin se u razgovoru retorički pitao "je li otvaranje takvih klubova u Hrvatskoj neophodno zbog turističke sezone" ili zbog "ekstraprofita" nekih utjecajnih vlasnika klubova, navodi na naslovnici danas tjednik "Reporter" koji razgovor s Kacinom objavljuje u najnovijem broju.</p><p>Epidemija koronavirusa, a osobito ako je povezana s odnosima s Hrvatskom, u Sloveniji se politizira od samoga početka. Sadašnja vlada koja je došla nakon pada prijašnje koju je vodio Marjan Šarec optuživala je Šarčevu koaliciju da je napravila niz pogrešnih i zakašnjelih koraka jer nije na vrijeme spriječila import iz Italije, tada žarišta epidemije u Europi.</p><p>Sada nova opozicija predvođena Šarecom tvrdi da je Janšina vlada kasnila sa stavljanjem Hrvatske na crvenu listu i da je s tim oklijevala zbog veza nove desne vlade s HDZ-om i slično, pri čemu je Kacin prvi "gromobran" sada vladajuće ekipe, kako zbog vikendice na Krku, tako i zbog toga jer je iz "liberalnog" prešao u "konzervativni" tabor prihvativši Janšinu ponudu da postane glasnogovornik u njegovoj vladi.</p><p>Šarec je prije koji dan na Twitteru objavio razgovor Kacina s hrvatskim novinarima u Ljubljani u kojemu je Kacin odgovarao na hrvatskom jeziku.</p><p>Šarec je na Twitteru to komentirao porukom da mu se čini "nevjerojatnim" da jedan slovenski političar na svom terenu hrvatskom novinaru ponižavajuće odgovara na njegovu jeziku i ne na materinjem, te da ne vjeruje kako bi neki hrvatski visoki dužnosnik odgovarao novinarima na slovenskom.</p><p>Mnogi slovenski političari preferiraju Hrvatsku kao mjesto za odmor, a neki u Hrvatskoj imaju i nekretnine, no sada je to u Ljubljani prvenstveno političko pitanje.</p><p>To se često u medijima i na društvenim mrežama potencira s populističkim tonovima, ili kao socijalno pitanje "više klase" među kojom su i političari ili kao pitanje "patriotizma", osobito ove godine, kad zbog pandemije slovensku turističku sezonu spašavaju domaći gosti koji troše svoje besplatno dobivene bonove za smještaj.</p><p><strong>Karl Erjavec</strong>, ministar obrane u bivšoj vladi Marjana Šareca početkom je ove godine morao dati ostavku na položaj u vladi i na mjesto predsjednika koalicijske stranke DESUS, nakon što je u domaćim medijima "uništen", kad je prikazan na odmoru u svojoj vikendici u hrvatskoj Istri, s luksuznim automobilom visoke klase, a sumnja se da su iza toga stajali njegovi politički konkurenti, političko "podzemlje" ili čak "tajne službe", pisali su tada slovenski mediji.</p>