Na moru grmljavina i kiša, a evo kad nam stiže novi snijeg

Na moru grmljavina i kiša, a evo kad nam stiže novi snijeg
Foto: Pixsell/DHMZ

Tomislav Kozarić iz DHMZ-a prognozira oblačno, povremeno kišovito i vjetrovito vrijeme diljem Hrvatske.

U utorak nas očekuje pretežno oblačno vrijeme, uz jačanje juga i povremenu kišu osobito na Jadranu, dok je na jugu moguće i grmljavinsko nevrijeme. Na kopnu ujutro lokalno magla, upozorava Tomislav Kozarić iz DHMZ-a za HRT

Kopno: oblačno i maglovito

U istočnoj Hrvatskoj bit će umjereno do pretežno oblačno, ujutro i maglovito, a potkraj dana u Posavini ponegdje može pasti i slaba kiša. Vjetar većinom slab jugoistočni, najniža temperatura od -1 do 2 °C, dnevna između 4 i 7 °C.

Foto: DHMZ

U središnjoj Hrvatskoj slično, uz mjestimičnu maglu ujutro, kraća sunčana razdoblja tijekom dana i povremenu kišu na jugu. Vjetar slab.

U Gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu oblačno, mjestimice s kišom, češćom poslijepodne. Vjetar uglavnom slab, prema otvorenom moru umjereno jugo. Temperatura od -2 °C u gorju do 14 °C na moru.

Na moru kiša i grmljavina

Na srednjem Jadranu temperature od 10 do 15 °C, u unutrašnjosti Dalmacije ujutro 2 do 4 °C. Vjetar slab do umjeren istočni i jugo, na otvorenom i jak, more umjereno valovito. Povremeno kiša i lokalno izraženiji pljuskovi s grmljavinom.

Na krajnjem jugu Hrvatske još vjetrovitije, uz umjereno i jako jugo i istočnjak, more valovito, a temperature 10 do 15 °C, u unutrašnjosti niže.

Što nas čeka dalje

Prema prognozi, na kopnu će prevladavati oblačno cijeli tjedan, u srijedu ponegdje sunčana razdoblja i jutarnja magla. Od četvrtka češća kiša, a u petak u višem gorju moguć su i snježne pahulje. Dnevna temperatura bez većih promjena, jutarnja viša nego proteklih dana.

Foto: DHMZ

Na Jadranu umjereno i pretežno oblačno, povremeno s kišom, u srijedu na jugu i grmljavina. Puhat će umjereno do jako jugo i istočni vjetar, osobito na sjeveru i bura. Temperatura uglavnom stabilna.

Vjetar će većinom biti slab, no krajem tjedna prema istoku očekuje se umjeren istočni i jugoistočni vjetar. Na sjevernom Jadranu u srijedu zapuhat će umjerena bura, koja će se u četvrtak proširiti duž obale. Veći dio tjedna u Dalmaciji prevladavat će umjereno do jako jugo. 

