SHVATIO IGRU PREOZBILJNO...

Na obiteljskoj zabavi u SAD-u izbo je muškarca zbog partije Una?! Tukli se i bejzbol palicom

Obitelj se okupila u stanu sredinom prosinca, u jednom trenutku netko je predložio da igraju Uno, ali sve je završilo krvavim napadom.

Muškarac (37) iz Newarka u SAD-u završio je iza rešetaka nakon što je izbo jednu osobu na obiteljskoj zabavi, a sve zbog partije Una?!

Tučnjava, u kojoj je korištena bejzbol palica, započela je u stanu, ali se preselila na parking ispred kuće. Dok je policija stigla, napadač je pobjegao. Ozlijeđeni muškarac prebačen je u bolnicu s ozljedama koje nisu opasne po život, pisali su američki mediji.

Policiji je trebalo tri dana da pronađu počinitelja, vozača taksija Derrella Busbyja. Uhićen je i optužen za napad i ilegalno posjedovanje oružja. Pred sudom će se pojaviti 3. ožujka.

