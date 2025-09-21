Obavijesti

ISTRAŽUJE SE UZROK

Na parkiralištu u Hrvatskom Leskovcu požar zahvatio više vozila! 'Nije bilo ozlijeđenih...'

Piše HINA,
Na parkiralištu u Hrvatskom Leskovcu požar zahvatio više vozila! 'Nije bilo ozlijeđenih...'
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Požar su ugasili vatrogasci. Ozlijeđenih osoba nije bilo, a slijedi očevid, izvijestila je zagrebačka policija.

U Hrvatskom Leskovcu u nedjelju tijekom noćnih sati na parkiralištu je izbio požar teretnog automobila i tri osobna automobila, požar su ugasili vatrogasci i nema ozlijeđenih osoba, a uzrok požara još nije poznat.

Požar se dogodio u nedjelju oko jedan sat na parkiralištu u Ulici 15. travnja 1944. godine.

Iz za sada neutvrđenog razloga izbio je požar teretnog automobila Opel Vivaro zagrebačke registracije, osobnog automobila Audi A4 zagrebačke registracije i BMW-a krapinske registracije u vlasništvu 42-godišnjaka te automobila Smart zagrebačke registracije u vlasništvu 38-godišnjakinje.

Požar su ugasili vatrogasci. Ozlijeđenih osoba nije bilo, a slijedi očevid, izvijestila je zagrebačka policija. 

