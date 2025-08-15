Obavijesti

VELIKA VREMENSKA PROGNOZA

Na pomolu ogromna promjena vremena! Iz toplinskog vala u grmljavinska nevremena i tuču

Na pomolu ogromna promjena vremena! Iz toplinskog vala u grmljavinska nevremena i tuču
Foto: Pixsell/DHMZ

Nedjelja će biti znatno nestabilnija, kiše i pljuskova bit će već od jutra, lokalno su mogući izraženiji pljuskovi, izglednije u unutrašnjosti. Lokalno je moguća i tuča, stoji u prognozi N1 televizije...

Još jedan toplinski val bliži se svojem kraju u Hrvatskoj. dijelovi zemlje pržili su se na temperaturama višim od 40 stupnjeva Celzijevih, sad je pred nama velika promjena vremena...

Osječani pronašli rashlađenje u Dravi Osječani pronašli rashlađenje u Dravi Osječani pronašli rashlađenje u Dravi
Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Nevremena su u Dalmaciji moguća već u popodnevnim satima petka, upozoravaju iz DHMZ-a.

- Djelomice, u unutrašnjosti i pretežno sunčano uz povremenu umjerenu naoblaku te vruće i vrlo vruće. Sredinom dana i poslijepodne uz jači razvoj oblaka u Dalmaciji je moguć poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, podno Velebita i jaka s olujnim udarima, danju mjestimice jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka od 32 do 37 °C - stoji u prognozi DHMZ-a za petak, 15. kolovoza.

Foto: DHMZ

Za cijelu Hrvatsku na snazi su meteoalarmi. Crveno upozorenje, koje označava da je vrijeme izuzetno opasno, zbog toplinskog vala na snazi je u kninskoj i riječkoj regiji. Narančasto upozorenje zbog vrućina oglašeno je za zagrebačku, splitsku i dubrovačku regiju, dok su osječka, karlovačka i gospićka regija pod žutim upozorenjem...

Foto: DHMZ

Nestabilno vrijeme očekuje se i tijekom subote, ali visoke temperature još će se malo zadržati...

- Djelomice sunčano i ne posve stabilno. Od sredine dana uz jači razvoj oblaka lokalno kratkotrajna kiša, mogući su i izraženiji pljuskovi s grmljavinom, osobito u središnjoj i istočnoj Hrvatskoj. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, uz nestabilnosti prolazno i jak s olujnim udarima. Na Jadranu slaba do umjerena bura, podno Velebita ponegdje jaka, sredinom dana i poslijepodne mjestimice jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka od 14 do 19, na Jadranu od 23 do 26 °C. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 32 i 37 °C, u gorju malo niža - stoji u prognozi DHMZ-a za subotu, 16. kolovoza.

Foto: DHMZ

U subotu su pod crvenim upozorenjem zbog iznimno visokih temperatura kninska i riječka regija. Zagrebačka, dubrovačka i gospićka regija su pod narančastim upozorenjem zbog toplinskog vala, osječka, karlovačka i splitska regija pod žutim meteoalarmom...

Foto: DHMZ

A toplinski val trebao bi doći svojem kraju početkom idućeg tjedna, stoji u prognozi N1 televizije...

- Nedjelja će biti znatno nestabilnija, kiše i pljuskova bit će već od jutra, lokalno su mogući izraženiji pljuskovi, izglednije u unutrašnjosti. Lokalno je moguća i tuča. Temperature će malo pasti, a još će malo osvježiti s početkom novog tjedna, što će biti kraj toplinskog vala. Vrućina će popustiti i na Jadranu, bura će u nedjelju biti jaka i olujna - piše N1.

Foto: DHMZ

