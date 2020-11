Na prijenos vlasti u SAD-u još se čeka: Savezna agencija odgađa

'Mnogo stvari nam nije dostupno', uključujući ažurirane podatke o osobnoj zaštitnoj opremi i plan raspodjele cjepiva protiv covida-19, rekao je Biden.

<p>Malo poznata američka savezna agencija, Uprava za opće poslove (GSA), najveća je prepreka novim naporima u borbi protiv koronavirusa, izjavio je u srijedu navečer izabrani američki predsjednik Joe Biden. </p><p>"Mnogo stvari nam nije dostupno", uključujući ažurirane podatke o osobnoj zaštitnoj opremi i plan raspodjele cjepiva protiv covida-19, rekao je Biden.</p><p>Emily Murphy, koja je na čelu GSA, mora "utvrditi" pobjednika izbora održanih 3. studenoga, na kojima su se sučelili Biden i aktualni republikanski predsjednik Donald Trump. To je uvjet za davanje sredstava i resursa pobjedniku, a ona to dosad nije učinila.</p><p>Zbog odgađanja GSA da proglasi pobjednika izbora, Bidenov tim ne može doći do milijuna dolara saveznog novca te se ne može sastati s dužnosnicima obavještajnih agencija i ministarstava. Zakon ne govori izričito kada se GSA mora oglasiti, ali Bidenov tranzicijski tim tvrdi da je njihova pobjeda čista i da se odgoda ne može opravdati, bez obzira na to što Trump odbija priznati poraz.</p><p>Murphy je jedina ovlaštena za plaće, uredski prostor, službene email adrese i obavještajne brifinge za novu administraciju, koja službeno preuzima dužnost 20. siječnja.</p><p>"Ako to ne bude uskoro dostupno, bit ćemo u zaostatku tjednima ili mjesecima" glede napora za suzbijanje širenja koronavirusa, rekao je Biden na virtualnom eventu sa zdravstvenim djelatnicima u Washingtonu. </p><p>Treći val zaraze zahvatio je SAD, a broj mrtvih od posljedica covida-19 prešao je 250.000 u srijedu.</p><p>Guverner New Jerseya, demokrat Phil Murphy opisao je u srijedu "ludu situaciju" u kojoj svakodnevno razgovara sa stručnjacima za koronavirus u Bijeloj kući i ima odvojeni kanal komunikacije s Bidenovim savjetnicima za virus.</p><p>"Ta dva tabora ne razgovaraju i to je veliki problem", rekao je guverner za CNN. "To je veliki problem koji bi mogao ugroziti raspodjelu cjepiva, a šire gledano i živote."</p><p>GSA nije rekla kada će Murphy donijeti svoju odluku a agencija nije odgovorila ni na pismo Kongresa s istim pitanjem, rekli su dužnosnici američkog Kongresa.</p><p>Savezne države imaju rok do 8. prosinca za potvrdu izbornih rezultata kako bi Elektorski kolegij službeno glasovao 14. prosinca.</p><p>Izborni dužnosnici iz obje glavne stranke i cijelog SAD-a su rekli da nema dokaza o namještanju izbora a isto su zaključila savezna tijela nadležna za sigurnost izbora.</p>