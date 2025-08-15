Obavijesti

News

Komentari 0
POLICIJSKA PROCJENA:

Na procesiji za Veliku Gospu u Sinju oko 50 tisuća vjernika...

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Na procesiji za Veliku Gospu u Sinju oko 50 tisuća vjernika...
Sinj: Procesija i misa povodom blagdana Velike Gospe | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Policija procjenjuje da u procesiji u Sinju sudjeluje oko 50.000 vjernika, a među sudionicima su ministar demografije Ivan Šipić, župan s splitsko-dalmatinski Blaženko Boban i gradonačelnik Sinja Miro Bulj...

Blagdanska ophod procesija za Veliku Gospu u kojoj sudjeluje 50 tisuća vjernika, krenula je u petak ispred crkve Gospe Sinjske, a sliku Čudotvorne Gospe Sinjske u procesiji nose naizmjence sinjski alkari, bogoslovi, časne sestre, predstavnici braniteljskih udruga i medicinske sestre.

Procesiju vjernika  predvodi nadbiskup splitsko-makarski Zdenko Križić koji će predvoditi i misno slavlje po završetku svečanog ophoda. 

VJERSKI OBIČAJ FOTO Brojni vjernici sudjelovali su u procesiji sa svijećama uoči Velike Gospe u Aljmašu
FOTO Brojni vjernici sudjelovali su u procesiji sa svijećama uoči Velike Gospe u Aljmašu

Sudionici svečanog ophoda, krećući se gradskim ulicama Sinja, pjevaju pjesme u slavu Čudotvorne Gospe Sinjske, što je povremeno prekidano porukama s razglasa u kojima se čitaju dijelovi Evanđelja te izgovaraju poruke, među ostalim - da je je ovo hodočašće života, da je Isus temelj našeg spasenja, a sveta Marija izvor kršćanske nade. 

Sinj: Procesija i misa povodom blagdana Velike Gospe
Sinj: Procesija i misa povodom blagdana Velike Gospe | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Policija procjenjuje da u procesiji u Sinju sudjeluje oko 50.000 vjernika, a među sudionicima su ministar demografije Ivan Šipić, župan s splitsko-dalmatinski Blaženko Boban i gradonačelnik Sinja Miro Bulj.

BLAGDAN VELIKE GOSPE Čudotvorna svjetlost Majke Božje koja se ne gasi: Ukazala se vjernicima, ozdravila ih...
Čudotvorna svjetlost Majke Božje koja se ne gasi: Ukazala se vjernicima, ozdravila ih...

Očekuje se i da će tijekom cjelodnevnih blagdanskih svečanosti u Sinju i marijanskom svetištu Gospe Sinjske, kako je rekla policija, boraviti i oko 100 tisuća vjernika. Bit će služeno ukupno trinaest misa, od rane zore do večernjih sati.

Sinj: Procesija i misa povodom blagdana Velike Gospe
Sinj: Procesija i misa povodom blagdana Velike Gospe | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Na hodočašće u Sinj na blagdan Velike Gospe, dolaze vjernici iz Dalmacije, susjedne BiH, te iz dijaspore. Mnogi vjernici iz Sinjskog i Cetinskog kraja, koji borave u inozemstvu, uzimaju godišnje odmore za blagdan Velike  Gospe kako bi mogli na taj dan doći hodočastiti u rodni kraj,

VELIKI BROJ HODOČASNIKA Evo što čeka sve koji idu u Sinj na Veliku Gospu: Parking je osiguran, kao i pitka voda
Evo što čeka sve koji idu u Sinj na Veliku Gospu: Parking je osiguran, kao i pitka voda

Proslavi velike gospe u Sinju počela je u četvrtak dvama misama - na tvrđavi i na Trgu Franje Tuđmana, te bdjenjem na tvrđavi, a nastavit će se će se u subotu misom zahvalnicom na tvrđavi i u nedjelju  Posvetom djece Gospi Sinjskoj u Svetištu Čudotvorne Gospe Sinjske.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Na pomolu ogromna promjena vremena! Iz toplinskog vala u grmljavinska nevremena i tuču
VELIKA VREMENSKA PROGNOZA

Na pomolu ogromna promjena vremena! Iz toplinskog vala u grmljavinska nevremena i tuču

Nedjelja će biti znatno nestabilnija, kiše i pljuskova bit će već od jutra, lokalno su mogući izraženiji pljuskovi, izglednije u unutrašnjosti. Lokalno je moguća i tuča, stoji u prognozi N1 televizije...
VIDEO Strava u Ivanić Gradu: 'Čovjek je izgubio svijest i pao pod vlak. Došao je i helikopter'
UŽAS

VIDEO Strava u Ivanić Gradu: 'Čovjek je izgubio svijest i pao pod vlak. Došao je i helikopter'

Iz HŽ-a javljaju kako je osoba teško ozlijeđena. U pomoć su stigli vatrogasci, kao i Hitna pomoć. Stanje ozlijeđenog muškarca i dalje je nepoznato
Snažno nevrijeme pogodilo dio Dalmacije: Vjetar lomio grane, udar munje izazvao požar...
TEMPERATURE NAGLO PALE

Snažno nevrijeme pogodilo dio Dalmacije: Vjetar lomio grane, udar munje izazvao požar...

Nevrijeme je donijelo nagli pad temperature, u Dubravi s 31 na 19, a u Cisti Velikoj čak s 32 na 17 stupnjeva...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025