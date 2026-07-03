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NIJE RIJEČ O NASILJU

Na sisačkom području u par sati našli tijela dvojice muškaraca

Piše Ivan Štengl,
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Na sisačkom području u par sati našli tijela dvojice muškaraca
Foto: Sasa Miljevic
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Tijela su nakon obavljenog očevida radi obdukcije prevezena na odjel patologije sisačke Opće bolnice

U četvrtak je oko 19 sati u mjestu Staro Pračno u rijeci Kupi pronađeno tijelo nepoznatog muškarca. Istog dana je na Trgu Stjepana Radića u Petrinji pronađen još jedan leš, nepoznatog muškarca, u napuštenoj zgradi.

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- Na tijelima nisu pronađeni tragovi koji bi ukazivali da je smrt nastupila kao posljedica kaznenog djela - navodi policija.

Tijela su nakon obavljenog očevida radi obdukcije prevezena na odjel patologije sisačke Opće bolnice.

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