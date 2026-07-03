Na sisačkom području u par sati našli tijela dvojice muškaraca

U četvrtak je oko 19 sati u mjestu Staro Pračno u rijeci Kupi pronađeno tijelo nepoznatog muškarca. Istog dana je na Trgu Stjepana Radića u Petrinji pronađen još jedan leš, nepoznatog muškarca, u napuštenoj zgradi.

- Na tijelima nisu pronađeni tragovi koji bi ukazivali da je smrt nastupila kao posljedica kaznenog djela - navodi policija.

Tijela su nakon obavljenog očevida radi obdukcije prevezena na odjel patologije sisačke Opće bolnice.