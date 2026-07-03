Tijela su nakon obavljenog očevida radi obdukcije prevezena na odjel patologije sisačke Opće bolnice
NIJE RIJEČ O NASILJU
Na sisačkom području u par sati našli tijela dvojice muškaraca
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U četvrtak je oko 19 sati u mjestu Staro Pračno u rijeci Kupi pronađeno tijelo nepoznatog muškarca. Istog dana je na Trgu Stjepana Radića u Petrinji pronađen još jedan leš, nepoznatog muškarca, u napuštenoj zgradi.
- Na tijelima nisu pronađeni tragovi koji bi ukazivali da je smrt nastupila kao posljedica kaznenog djela - navodi policija.
Tijela su nakon obavljenog očevida radi obdukcije prevezena na odjel patologije sisačke Opće bolnice.
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