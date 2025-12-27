Obavijesti

STANOVNICI OGORČENI

Na sjeveru Hrvatske 4. dan su bez struje! 'Smrzavamo se! Sve iz frižidera se kvari, smrdi...'

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Na sjeveru Hrvatske 4. dan su bez struje! 'Smrzavamo se! Sve iz frižidera se kvari, smrdi...'
Foto: Anđelko Stričak/Facebook, Canva

Sve iz frižidera se kvari, a nitko ništa ne poduzima. Mi koji imamo centralno smrzavamo se, škrinje smrde, u lokalnoj birtiji punimo telefone da bar imamo komunikaciju, poručuju ljutiti stanovnici...

Stanovnici naselja Ivanečka Željeznica u Varaždinskoj županiji već četvrti dan su bez električne energije. Prekid opskrbe strujom u četirima naseljima u okolici Ivanca naime traje još od Badnjaka, javlja Dnevnik.hr.

Situacija je teška, temperature su u padu, najavljuju još i hladnije vrijeme... Stanovnici više ne znaju što činiti.

- Sve iz frižidera se kvari, a nitko ništa ne poduzima. Mi koji imamo centralno smrzavamo se, škrinje smrde, u lokalnoj birtiji punimo telefone da bar imamo komunikaciju. Iako su jučer obećali da će biti u roku dva sata, struje nema četvrti dan... Bit ćemo valjda do Nove godine bez struje - kaže za Dnevnik.hr jedan stanovnik Ivanečke Željeznice.

Iz Elektre Varaždin poručuju kako je do kvarova na cijelom području došlo zbog teškog i mokrog snijega kojeg je napadalo oko 30 cm. Stabla su oštetila žice na dalekovodima, kao i vodiče te izolatore. Zbog nepristupačnosti terena, mjestima se ne može pristupiti strojevima, već se sve mora raditi ručno. Zbog toga popravak dugo traje.

Mještani su, piše Dnevnik, ljuti, obećana im je struja u petak, a još je nema.

- HEP Varaždin, četvrti dan na terenu. Danas su im u ispomoć došle kolege iz Čakovca, Koprivnice i Bjelovara. Otklanjaju kvarove na električnim mrežama na području gradova i općina; Ivanec, Lepoglava, Bednja, Klenovnik i Donja Voća. Danas bi sve trebalo biti vraćeno u normalu, sva domaćinstva dobiti opskrbu električnom energijom - oglasio se porukom na društvenim mrežama župan Anđelko Stričak.

Komentari 1
