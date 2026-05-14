Navečer pljusak i grmljavina. Ništa bolje vrijeme ni u petak

Pretežno sunčano uz postupni porast naoblake, već od jutra na sjevernom Jadranu i u gorskoj Hrvatskoj, od sredine dana i drugdje te će uglavnom poslijepodne mjestimice padati kiša, a u obliku izraženijih pljuskova praćenih grmljavinom osobito navečer i u noći, prognoza je DHMZ-a za četvrtak.

U noći će kiša stići i do krajnjeg istoka, navodi Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

Zagreb: Jako nevrijeme zahvatilo grad

Vjetar će biti slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni. Na Jadranu će zapuhati umjereno do jako jugo i južni vjetar. Na sjeveru će navečer puhati jak jugozapadnjak.

Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 16 i 21 Celzijev stupanj.

Petak

U petak se očekuje promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima te mjestimičnom kišom. Lokalno obilnijih pljuskova i grmljavine bit će tijekom noći i ranog jutra, a ponovno navečer i u noći uglavnom na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj.

Puhat će većinom umjeren južni i jugozapadni vjetar, u gorju na udare i jak. Na Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar, na sjevernom dijelu jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 7 do 12, na Jadranu od 11 do 16 °C. Najviša dnevna uglavnom između 16 i 21 °C.