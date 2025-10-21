Obavijesti

DVA MJESECA TEMELJNE VOJNE OBUKE

Na vojnoj obuci igrat će se i paintball, a priziv savjesti mora se dobro obrazložiti komisiji

Piše Iva Tomas,
Zagreb: Prosvjed protiv ponovnog uvođenja obaveznog vojnog roka u organizaciji Centra za ekonomsko obrazovanje | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Oni koji se pozovu na priziv savjesti morat će obuku služiti civilno, i to kroz dva modela - u Civilnoj zaštiti MUP-a  kroz tri mjeseca ili u lokalnim jedinicama kroz 4

Na obveznoj vojnoj obuci u Hrvatskoj dio vježbi bit će i paintball. To je dio novosti koji se doznaje o obveznom vojnom osposobljavanju, a od nove godine prvi ročnici učit će i kako upravljati dronovima, piše RTL Danas. U požeškoj vojarni trenutno je posljednja generacija dobrovoljnih ročnika, a svoja će vrata uskoro otvoriti i prvoj generaciji novih, koji će biti na temeljnom vojnom osposobljavanju. U prvoj generaciji očekuje se 800 ročnika, a 400 će ih biti u Požegi, 200 u Kninu i 200 u Slunju. Među 230 dragovoljnih ročnika vojarni u Požegi je i ročnica Marta.

- Svatko može pronaći nešto za sebe u ovome. Moj savjet bi bio da svatko ovo uzme kao neki svoj osobni projekt, izazov za zonu komfora, kazala je ročnica Marta Pisk.

Narednik Valentino Madžer pojasnio je dijelove obuke. 

- U glavnom dijelu uče na koji način se treba kretati na bojištu, uče snalaženje na karti, kao i osobnu zaštitu. Obvezni vojni rok trajat će dva mjeseca - a u tom će periodu novaci usvojiti temeljne vojne - ali i neke dodatne - nove vještine - kazao je.

- Samoobranu će učiti, rad dronovima - rukovanje, osobno naoružavanje, želimo napraviti i dodatne aktivnosti npr. da se vježbaju igrajući Paintball - to je jedna od stvari koje želimo približiti mladim ljudima - tvrdi državni tajnik u ministarstvu obrane Branko Hrg.

Oni koji se pozovu na priziv savjesti morat će obuku služiti civilno, i to kroz dva modela - u Civilnoj zaštiti MUP-a  kroz tri mjeseca ili u lokalnim jedinicama kroz 4.  

- Što se priziva savjesti tiče to neće biti kao prije imam priziv savjesti i bok - nego će biti povjerenstvo i morat će se to ozbiljno obrazložiti - kaže Hrg.

Za vojno osposobljavanje naknada će iznositi 1100 eura mjesečno. Dobit će je i oni u civilnoj službi, a  bit će oko 250 eura mjesečno. Neki će dobiti i manju - oni u jedinicama lokalne samouprave. Davor Božinović, ministar unutarnjih poslova ističe da će to urediti vlada svojim uredbama.

No prije obuke novaci trebaju proći i preventivni zdravstveni pregled. Prvi pozivi očekuju se u studenom i prosincu. 

- U ovom trenutku vam ne mogu reći konačnu i točnu brojku, ali će sigurno stotinjak i više liječnika biti nominirano - kazala je ministrica zdravstva Irena Hrstić.

Iz stranke Možemo ,koja se protivi uvođenju temeljnog vojnog osposobljavanja - smatraju da je za one koji imaju priziv savjesti - predviđena kazna. 

- Da ne znamo da je riječ o alternativi vojnom roku, mislili bismo da se radi o radu za opće dobro. Podsjetit ću da je rad za opće dobro u principu zamjena za nekog tko je počinio kazneno djelo. Ovdje još samo fali da ubacimo guljenje krumpira i dobili smo na neki način ekvivalent - kazao je Marin Živković.

- Zalažemo se i podržavamo vojni rok nemamo neke veće primjedbe na ovaj oblik - imamo samo na zakon o obrani i činjenicu da se njime uređuje i civilna služba što do sada nije bio slučaj - kaže Arsen Bauk, SDP-ov predsjednik odbora za obranu.

Miro Bulj tvrdi da vojni rok nije trebalo ni ukinuti.

- To je HDZ ukinuo, sada ga vraćaju što pozdravljamo, ali dva je mjeseca malo i mislim da vojni rok treba biti minimalno 6 mjeseci . kaže Bulj.

Ipak, trajat će dva mjeseca. Radni dan počinje u 6 ujutro i traje do 22 sata, nedjelja je slobodna. Korištenje mobitela dopušteno je tijekom odmora i ručka.

