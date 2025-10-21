Možemo o vojnom roku: Kažnjavat će se oni koji će uložiti prigovor savjesti

Živković navodi da je za sve mladiće koji neće željeti služiti temeljnu vojnu obuku jer imaju prigovor savjesti, predviđena kazna. Istaknuo je da se to posebno odnosi na one "koji neće imati sreće i završiti u civilnoj zaštiti nego mogu završiti na četveromjesečnom radu na asfaltiranju cesta, košnji trave, čišćenju ulica i to za naknadu od 100 eura na mjesec".

"Da ne znamo da je riječ o alternativi vojnom roku, mislili bi da se radi o radu za opće dobro. Podsjetit ću da je rad za opće dobro u principu zamjena za nekog tko je počinio kazneno djelo. Ovdje još samo fali da ubacimo guljenje krumpira i dobili smo na neki način ekvivalent. To je ako nemate sreće. Ako imate sreće i završite na civilnoj zaštiti, također ćete biti manje plaćeni i vaša obuka trajat će duže", rekao je Živković na konferenciji za novinare.

Kekin je usporedila kako se prigovor savjesti primjenjuje u praksi i što on znači za građanke i građane u Hrvatskoj te navela primjer priziva savjesti kod liječnika koji znači da se "ujutro potpišete na neki papir i kažete da imate priziv savjesti i ne morate obavljati određenu zdravstvenu skrb".

"Ako vas je puno takvih u jednoj bolnici, dapače, ako ste svi, onda imate institucionalni priziv savjesti što znači da cijela bolnica ne pruža zdravstvenu skrb koja je zajamčena zakonom, da žene na nju imaju pravo. Ako pak nije takva situacija, pa neki malobrojni kolege nemaju priziv savjesti, onda oni moraju obavljati sve te postupke koji vi ne obavljate. Ne morate ništa dokazivati, nemate nikakvu financijsku reperkusiju radi toga što vi to ne radite, dok neki drugi rade. Država niti broji prizivače niti imamo povjerenstva koja procjenjuju uvjerljivost njihovih vjerskih ili moralnih razloga", rekla je.

A oni koji će u vojsci imati priziv savjesti, iz moralnih i vjerskih razloga, neće se moći samo potpisati, nego će se njihova savjest temeljito ispitati i na odluku se neće moći žaliti, tvrdi Kekin.

Ako se prihvati nečiji priziv savjesti, nastavila je, onda će ta osoba biti značajno manje plaćena i služit će dulje, a nakon služenja privilegirani će biti oni koji nisu imali priziv savjesti jer će imati prednost kod zapošljavanja u državnim tijelima i lokalnim samoupravama.

"Ako država smatra da je priziv savjesti razlog da se nekoga kazni, onda neka u tome bude konzistentna. Ako smatra da priziv savjesti nije razlog za diskriminaciju, onda neka povuče odredbu koju je stavila u zakon. Ne može se biti za savjest kada to odgovara političkoj agendi HDZ-a. To nije rodna ravnopravnost, to nije ustavna jednakost, to je sustavna diskriminacija", poručila je Kekin.