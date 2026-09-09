Na zagrebačkoj obilaznici i Jadranskoj magistrali gužve

Povećana je gustoća prometa pa se vozi u kolonama u pokretu, uz zastoje na gradskim cestama i obilaznicama i u zonama radova, osobito na zagrebačkoj obilaznici i Jadranskoj magistrali u smjeru Splita, izvijestili su iz Hrvatskog auto-kluba u srijedu.

U kolonama u pokretu vozi se osobito na: zagrebačkoj obilaznici (A3) između čvorova Zagreb zapad i Lučko u oba smjera te čvorova Zagreb istok i Kosnica u smjeru Bregane, kao i na Jadranskoj magistrali (DC8) na prilazima Splitu iz smjera Solina i Podstrane te kod Omiša.

Počela je nova nastavna godina, zbog čega je u prometu velik broj školaraca. S obzirom na to da su pješaci, osobito djeca, najosjetljiviji sudionici u prometu, od vozača se očekuje pojačan oprez i izuzetno oprezna vožnja u blizini škola i vrtića, ali i na svim ostalim cestama koje vode prema njima, istaknuli su iz Hrvatskog auto-kluba.

Vozačima su poručili da se pridržavaju prometnih propisa i pravila i poštuje prometne znakove i paze na djecu koja hodaju uz cestu jer su zaigrana kao da su još na odmoru i nisu usredotočena na promet.

Podsjećaju i da je brzina u blizini škola i vrtića ograničena na najviše 40 kilometara na sat.

U pomorskom prometu nema poteškoća. Od 9. ﻿rujna do 23. ﻿rujna trajekt na ﻿liniji L433 Zadar/Gaženica-Rivanj-Sestrunj-Zverinac-Molat-Ist i obratno plovit će po izmijenjenom ﻿u redu plovidbe.