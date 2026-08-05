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HAKIRAO RAČUNALNE SUSTAVE

Uhićeni srpski haker radio za BIA-u? Turudić ranije govorio o predmetu nacionalne sigurnosti

Piše Ivan Jukić,
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Uhićeni srpski haker radio za BIA-u? Turudić ranije govorio o predmetu nacionalne sigurnosti
Zagreb: Auto se zaletio u izlog u Maksimirskoj ulici | Foto: Luka Antunac/PIXSELL/ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
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Haker je tijekom 2026. godine, prikrivajući svoj identitet i lokaciju korištenjem metoda anonimizacije, neovlašteno pristupao računalnim sustavima i podacima više tijela javne vlasti...

Srpski državljanin (33), koji je krajem srpnja uhićen u Zagrebu zbog sumnje da je hakirao računalne sustave više državnih institucija, mogao bi biti povezan sa srpskom sigurnosno-obavještajnom agencijom BIA-om, javlja Jutarnji list. Naime istraga, koja je u početku izgledala kao slučaj računalnog kriminala, dobila novu dimenziju nakon što se pojavila sumnja na moguću povezanost osumnjičenika sa srpskom obavještajnom službom. Te informacije zasad nisu službeno potvrđene.

Na slučaj se prije nekoliko dana osvrnuo i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić u razgovoru za RTL. Iako nije otkrivao pojedinosti, rekao je da DORH radi na jednom velikom predmetu koji se odnosi i na nacionalnu sigurnost.

- Trenutačno imamo jedan veliki predmet. U početku nije bio naročito perspektivan, kako mi to kažemo, a u njega je uključena i nacionalna sigurnost. Na njemu se vrlo intenzivno radi. Ne znamo što sutra nosi - rekao je Turudić.

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Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu ranije je priopćilo da je provelo prvo ispitivanje državljanina Srbije rođenog 1993. godine zbog više kaznenih djela protiv računalnih sustava, programa i podataka te nedozvoljene uporabe osobnih podataka.

Prema sumnjama DORH-a, osumnjičenik je tijekom 2026. godine, prikrivajući svoj identitet i lokaciju korištenjem metoda anonimizacije, neovlašteno pristupao računalnim sustavima i podacima više tijela javne vlasti i pravnih osoba čiji je osnivač Republika Hrvatska.

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Policija je tijekom istrage pretražila prostore, vozilo i elektroničke uređaje te izuzela digitalne podatke i druge predmete koji se dovode u vezu s kaznenim djelima.

Nakon ispitivanja Županijsko državno odvjetništvo predložilo je određivanje istražnog zatvora zbog opasnosti od bijega, utjecaja na svjedoke i mogućnosti ponavljanja kaznenog djela, što je sudac istrage prihvatio.

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Slučaj je dodatno privukao pozornost javnosti nakon što je prošloga tjedna zagrebačka policija izvijestila da je u pritvorskoj jedinici na Črnomercu 22-godišnjak pokušao usmrtiti 33-godišnjeg državljanina Srbije. Policijski službenici spriječili su napad, a ozlijeđeni muškarac prevezen je u bolnicu. Policija i dalje istražuje okolnosti tog događaja.

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