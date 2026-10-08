Načelnik Tonkovac za 24sata: Čepinski dečki su uz kupus i uljaru ovdje turistička atrakcija

Nakon što je USKOK jutros pokrenuo novu akciju povezanu sa slučajem tzv. Čepinske skupine, oglasio se načelnik Općine Čepin Dražen Tonkovac. Istražitelji su, među ostalima, na meti imali upravo njega, a predmet istrage je i sporna zamjena zemljišta između Općine Čepin i tvrtke Albatros grupa. USKOK je bio u Općini te uzeo načelnikov mobitel.

Tonkovac tvrdi da zna zbog čega je USKOK zainteresiran za slučaj te smatra da bi razlog mogao biti i nedavna odluka Općinskog vijeća.

- Mislim da je sve vezano za zadnju sjednicu općinskog vijeća na kojoj smo donijeli odluku da ćemo osnovati svoju Turističku zajednicu. Nekome to očigledno ne odgovara - rekao je za 24sata.

Govoreći o zamjeni zemljišta s Albatros grupom, načelnik je objasnio da je Općina to zemljište trebala za planirani razvoj sportskih sadržaja.

- Na tragu toga je i razvoj Čepina koji je proteklih godina intenzivniji. S Albatros grupom smo počeli pregovarati oko tog zemljišta kako bismo uložili u planirani razvoj 'Sport i rekreacija' programa na koji smo aplicirali. Općina je imala svojih 3 milijuna eura za uložiti, što smo i učinili kada smo izgradili veliku sportsku dvoranu kod nogometnog igrališta - dodaje.

- Upravo tamo se nalazi zemljište u vlasništvu Albatros grupe, na kojemu je i izgrađeni objekt u rohbau, a koji oni nisu godinama koristili. Kako nam je to zemljište bilo potrebno da zaokružimo predviđenu izgradnju sportskih terena, ušli smo u pregovore s Albatros grupom - rekao je Tonkovac.

Kaže kako su pregovori trajali nekoliko godina te da su napravljene tri procjene vrijednosti zemljišta.

- To traje već nekoliko godina i bilo je, mislim, tri procjene toga zemljišta. Oni su se na prve dvije žalili jer su smatrali da procjena objekta koji je tamo nije adekvatna. Pristali su tek na zadnju procjenu - rekao je.

Tonkovac ističe da Općina Čepin ni ranije nije izbjegavala zamjene zemljišta s privatnim vlasnicima.

- Općina Čepin i ranije je mijenjala zemljišta s pojedincima iz općine za zemljišta koje imamo u industrijskoj zoni i oni nisu prvi s kojima smo to odradili - tvrdi.

Dodao je da je cilj Općine razvoj industrijske zone i privlačenje novih investitora.

- Treba naglasiti da su vlasnici tvrtke Albatros stanovnici Čepina i kao takvi su se mogli javiti na natječaj za kupnju zemljišta u industrijskoj zoni kada god su htjeli. I, što također treba naglasiti, to bi zemljište mogli kupiti za 150 tisuća eura! Još bi dobili i značajan popust da su na tom zemljištu namjeravali pokrenuti neku proizvodnju! - rekao je.

- No, Albatros je pristao na zamjenu, u takvim okolnostima, i po mom mišljenju Općina je tu debelo profitirala. Oni kao vlasnici tog zemljišta mogu s njime sada raspolagati kako žele. Mogu ga i prodati ili na njemu nešto raditi. Mi u to ne ulazimo - dodaje.

Na kraju je odbacio tvrdnje da je Općina postupala nezakonito.

- U svakom slučaju, kao Općina nismo odradili ništa protuzakonito niti što već nismo radili - zaključio je.

Još je rekao kako su 'čepinski dečki, pored čepinskog kupusa i čepinske uljare, turistička atrakcija Čepina'

USKOK istražuje zamjenu zemljišta

USKOK je jutros pokrenuo novu akciju kojom je obuhvaćen slučaj povezan s tzv. Čepinskom skupinom. Među osobama koje su pod povećalom istražitelja su Tonkovac te Stipe Barišić Moljac, Dragan Baković Bambur i Damir Ivić, koji su povezani s tvrtkom Albatros grupa.

U fokusu je, među ostalim, zamjena zemljišta koju je Općinsko vijeće Čepina odobrilo krajem siječnja 2025. godine.

Prema dostupnim informacijama, Albatros grupa dobila je oko 20.300 četvornih metara zemljišta u gospodarskoj zoni, dok je Općini ustupila oko 7300 četvornih metara zemljišta u blizini NK Čepin.

Vještak Stjepan Levak iz tvrtke Cenzor MS procijenio je općinsko zemljište na 464.100 eura, a zemljište Albatros grupe na 461.000 eura. Albatros je potom uplatio razliku od 3100 eura.

USKOK, prema dosad objavljenim informacijama, sumnja da je vrijednost općinskog zemljišta bila znatno veća te istražuje je li tom zamjenom Općina Čepin oštećena.