Crni labud' je fenomen. Najpoznatiji je po knjizi Nassima Taleba. Taj se izraz koristi u svim mogućim situacijama i u politici, a ne samo u ekonomiji i financijama, kao što neki impliciraju. 'Crni labud' je fenomen koji ima tri značaja. Kao prvo - atipičan je, kao drugo - ima velike posljedice i kao treće - ljudi imaju tendenciju da nakon toga pokušavaju naći razlog zašto je on bio predvidljiv da zapravo nije bio atipičan, rekao je u ponedjeljak HDZ-ov šef kampanje Robert Kopal nakon sjednice Predsjedništva stranke.

- U ovom slučaju sva tri razloga su ispunjena. Znate na koliko sam izbora radio. Mi koristimo dosta napredne metode u koje ne spadaju samo klasično anketiranje nego i socijalna psihologija, bihevioralna ekonomija, matematika, fizika itd. Imamo razne metode i poprilično smo dobri u tome. Kad imate model koji je u svemu ostvario svoj rezultat, osim u jednoj varijabli - onda je utemeljeno pitanje: Što ne znamo da ne znamo?. Možda se dogodilo nešto što ne znamo, nešto atipično.

Time je ispunjen prvi uvjet. Kad iznađemo odgovor na pitanje 'Što ne znamo da ne znamo?' onda to postaje 'Sad znamo da znamo', a onda ćemo to povratno ugraditi u nove modele, nove politike. Nešto ćemo značajno učiniti da nam se više ne dogodi fenomen 'Što ne znamo da ne znamo?'. Dakle, sve mi znamo - da postoji jaka desnica, disperzija glasova, 33 liste... Sve smo to uvažili, a svejedno se dogodio fenomen 'crnog labuda'. Naći ću odgovor na pitanje 'Što ne znamo da ne znamo?' a onda ću napraviti ozbiljne analize. Nisam baba vračara, treba mi za to par dana - objasnio je Kopal, piše HRT.