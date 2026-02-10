Nacional: 'Milanović bi mogao ići sa svojom listom na sljedeće izbore 2028. i postati premijer'

Odluči li se na njih izaći sa svojom neovisnom listom, hrvatski predsjednik Zoran Milanović može presudno utjecati na nadolazeće parlamentarne izbore, osigurati parlamentarnu većinu koaliciji SDP-a i Možemo! te čak i postati sljedeći hrvatski premijer, piše tjednik Nacional. Kako navode, takve procjene dolaze iz više izvora bliskih vrhu SDP-a, ali i iz redova HDZ-a. Prema tim informacijama, o mogućem Milanovićevu političkom angažmanu sve se češće razgovara i u vladajućoj stranci i u lijevoj oporbi, dok se u krugovima bliskima SDP-u već rade konkretne izborne projekcije.

Prema tim procjenama, Milanovićeva neovisna lista mogla bi osvojiti između 10 i 13 posto glasova, a predstavljala bi se kao dodatno jačanje lijeve opozicije. U kombinaciji s očekivanim rezultatom SDP-a od najmanje 23 posto i Možemo!-a od oko 13 posto, lijevi blok mogao bi ukupno dosegnuti najmanje 46 posto glasova.

Takav rezultat, prema D’Hondtovoj metodi, donio bi im najmanje 75 saborskih zastupnika i parlamentarnu većinu. Visoki izvor blizak vrhu SDP-a tvrdi da bi u tom scenariju ključnu ulogu imala upravo “Zoranova lista”, a premijer ne bi bio ni predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić ni čelnik Možemo! Tomislav Tomašević, nego Zoran Milanović.

- Ako dobije najmanje 13 posto, Zoki će biti premijer, jer on ih sve pojede za doručak. Poznajem ga dobro, Zoki se zna fokusirati kad treba, on je kao aždaja - rekao je izvor za Nacional.

Express je još prije više od dva mjeseca pisao kako predsjednik Zoran Milanović planira formirati nezavisnu listu za parlamentarne izbore 2028. godine i tako još više uzdrmati ionako nervoznu političku scenu. I to ne samo u HDZ-u, već i u SDP-u, jer bi Milanović sigurno uzeo dio, ako ne i više, SDP-ovih glasača. Vizija aktualnog predsjednika uključuje formiranje nezavisne liste na kojoj bi okupio niz uglednih ljudi i imena “čistih obraza” te koja bi okupila centrističke i umjerene birače, ciljajući na osvajanje od 20 do 25 mandata. To bi, kaže sugovornik iz HDZ-a, očito dobro upućen u Milanovićev plan, HDZ-u moglo oduzeti kritične glasove centra, slabeći njegovu poziciju i otežavajući ostvarenje četvrtog uzastopnog mandata. Naime, trenutačno je široka praznina na političkom centru i upravo tu prazninu Milanović može iskoristiti i privući birače od lijevog do desnog centra.

