Nad Europom je 'Molotovljev koktel' klimatskih uvjeta! Temperature idu do 44 stupnja

Ogromne vrućine, s temperaturama koje dosežu i do 44°C, zahvatile su južnu Europu, a znanstvenici upozoravaju na “molotovljev koktel” klimatskih uvjeta koji potiče velike požare diljem Mediterana.

Météo-France je u ponedjeljak ujutro izdao upozorenja na toplinski val za više od polovice zemlje, s 12 od 96 administrativnih jedinica na kopnu je pod najvišim crvenim upozorenjem. Istovremeno, španjolski meteorološki zavod Aemet upozorio na “ekstremnu opasnost” u Zaragozi i Baskiji, te izdao žuta i narančasta upozorenja za gotovo cijelu zemlju.

Obje meteorološke službe prognoziraju temperature iznad 40°C u narednim danima i pozvale su na oprez zbog “vrlo intenzivnog, pa čak i iznimnog” toplinskog vala u dijelovima kontinenta, piše The Guardian.

Veliki požari u Europi

Visoke temperature izazvale su zabrinutost stručnjaka dok se vatrogasci bore s obuzdavanjem razarajućih požara.

U Francuskoj, koja je u nedjelju stavila pod kontrolu najveći požar od 1949. godine, vlasti su izvijestile da je jedna osoba poginula u požaru, a 20 vatrogasaca i pet civila je ozlijeđeno. U Italiji, Firenzi se u srijedu očekuju temperature od 40°C, turističke staze na Vezuvu su u nedjelju bile zatvorene zbog požara na padinama vulkana.

Hrvatski dužnosnici pohvalili su “nadljudske” napore vatrogasaca koji su u ponedjeljak ugasili veliki požar u blizini Splita, dok su srpski meteorolozi upozorili na “ekstremne uvjete” koji su pogodni za razvoj požara. Prema izvještajima lokalnih medija, požari u Albaniji i Crnoj Gori također su natjerali ljude da napuste svoje domove.