Obavijesti

News

Komentari 0
PAKLENA SITUACIJA

Nad Europom je 'Molotovljev koktel' klimatskih uvjeta! Temperature idu do 44 stupnja

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: < 1 min
Nad Europom je 'Molotovljev koktel' klimatskih uvjeta! Temperature idu do 44 stupnja
Foto: BRUNA CASAS/REUTERS

Visoke temperature izazvale su zabrinutost stručnjaka dok se vatrogasci bore s obuzdavanjem razarajućih požara

Ogromne vrućine, s temperaturama koje dosežu i do 44°C, zahvatile su južnu Europu, a znanstvenici upozoravaju na “molotovljev koktel” klimatskih uvjeta koji potiče velike požare diljem Mediterana.

Météo-France je u ponedjeljak ujutro izdao upozorenja na toplinski val za više od polovice zemlje, s 12 od 96 administrativnih jedinica na kopnu je pod najvišim crvenim upozorenjem. Istovremeno, španjolski meteorološki zavod Aemet upozorio na “ekstremnu opasnost” u Zaragozi i Baskiji, te izdao žuta i narančasta upozorenja za gotovo cijelu zemlju.

POŽARI U SUBOTU Argentinca uhitili na gumenjaku kod Čiova, sumnjiče ga za požar. Kod Splita požar izazvalo dijete
Argentinca uhitili na gumenjaku kod Čiova, sumnjiče ga za požar. Kod Splita požar izazvalo dijete

Obje meteorološke službe prognoziraju temperature iznad 40°C u narednim danima i pozvale su na oprez zbog “vrlo intenzivnog, pa čak i iznimnog” toplinskog vala u dijelovima kontinenta, piše The Guardian.

Veliki požari u Europi

Visoke temperature izazvale su zabrinutost stručnjaka dok se vatrogasci bore s obuzdavanjem razarajućih požara.

U Francuskoj, koja je u nedjelju stavila pod kontrolu najveći požar od 1949. godine, vlasti su izvijestile da je jedna osoba poginula u požaru, a 20 vatrogasaca i pet civila je ozlijeđeno. U Italiji, Firenzi se u srijedu očekuju temperature od 40°C, turističke staze na Vezuvu su u nedjelju bile zatvorene zbog požara na padinama vulkana.

PRIPAZITE Val vrućine zahvatio Hrvatsku: Toplinski udar prijeti dijelu zemlje, temperature i do 39°C
Val vrućine zahvatio Hrvatsku: Toplinski udar prijeti dijelu zemlje, temperature i do 39°C

Hrvatski dužnosnici pohvalili su “nadljudske” napore vatrogasaca koji su u ponedjeljak ugasili veliki požar u blizini Splita, dok su srpski meteorolozi upozorili na “ekstremne uvjete” koji su pogodni za razvoj požara. Prema izvještajima lokalnih medija, požari u Albaniji i Crnoj Gori također su natjerali ljude da napuste svoje domove.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Veliki požar kod Splita je pod kontrolom. Vatrogasci će ostati dežurati na lokaciji...
GASILI GA I KANADERI

FOTO Veliki požar kod Splita je pod kontrolom. Vatrogasci će ostati dežurati na lokaciji...

Veliki požar izbio je u ponedjeljak kod Splita. Na terenu je u jednom trenutku bilo više od 150 vatrogasasca...
Ogorčeni mještani traže pravdu za Nikšu: 'Branio je sestru pa stradao na pragu svoje kuće'
PRETUKLI GA POLJACI

Ogorčeni mještani traže pravdu za Nikšu: 'Branio je sestru pa stradao na pragu svoje kuće'

Mještana Igrana ogorčeni su zbog smrti sumještanina (66) kojemu je pozlilo dok su ga tukla dvojica Poljaka. Dok su oni u istražnom zatvoru, mještani traže oštriju reakciju policije
Godinu dana od tragedije na trajektu Lastovo: 'Nakon smrti naših, krivnju su svalili na njih'
OBITELJI SU SLOMLJENE

Godinu dana od tragedije na trajektu Lastovo: 'Nakon smrti naših, krivnju su svalili na njih'

Na trajektu Lastovo na Malom Lošinju živote su izgubila trojica pomoraca Denis Šarić, Boško Kostović i Marko Topić pod nekoliko tona teškom rampom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025