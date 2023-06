Nadbiskup Mate Uzinić: 'Papa me molio da preuzmem Rijeku, da idem tamo gdje ne želim'

U emisiji Aleksandra Stankovića "Nedjeljom u 2" kao gost pozvan je nadbiskup Mate Uzinić koji se, došavši u Rijeku, morao suočiti s brojnim optužbama za pedofiliju i koji se već danima zauzima za rasvjetljavanje svih slučajeva. Govorio je o vlastitim istupima u medijima, zbog kojih ga je dio svećenstva podržao, dok dio smatra da to nije način rješavanje problema.



- Ovo je i poruka svećenika da se ne ogriješe o ono što nije njihova služba, da se to neće tolerirati. Uvijek ćemo tražiti istinu - kazao je Uzinić u "NU2". Kaže i kako neki neki biskupi ne smatraju da ovo nije način suočavanje s tim pitanjem.

- Govore da želim sebe medijski istaknuti. Ovo nije tema s kojom bi bilo tko pametan htio ući u medije, ali moramo govoriti o ovome i poručiti da nedjela nećemo tolerirati i da nećemo neadekvatno reagirati. Ja sam u Rijeku došao jer je za to mene bio izazov, a ne zato jer sam želio. Meni je u Dubrovniku bilo lijepo. Ja sam u Rijeku doša jer sam znao. Kad sam trebao doći u Rijeku, poslao sam pismo papi Franji objašnjavajući mu zašto ja nisam za to. Naveo sam tri razloga, prvi su osobni, drugi, u Dubrovniku je još bilo nedovršenog posla, treći sama riječka nadbiskupija i njezini izazovi. Papa me molio da se prepustim ići onamo kamo ne želim. Papa me molio i to je razlog zašto tamo želim ostati i napraviti što moram - kazao je Uzinić koji je na Stankovićevo pitanje je li svjestan da ga zbog stavova smatraju lijevo orijentiranim nadbiskupom kaže kako je svjestan da ga zovu crveni biskup.

- Ipak, smatram da se trebam suzdržati od političkih svrstavanja, jer ako se svrstam ja sam kao pastir izgubio povjerenje onih kojima sam poslan - kazao je nadbiskup Uzinić.Na pitanje imaju li veze celibat i pedofilija kaže kako ne možemo miješati te dvije kategorije.



- Ne smije ih se miješati. Ovo je poremećaj koji je težak, osobito kad se radi o nama koji drugima govorimo kako treba živjeti. ja sam da celibat bude pitanje osobnog izbora. Danas je celibat osoban izbor jer kao svećenik to biraš. Problem je što neki glume da im je to slobodan izbor, a žive dvoličnim životom. I zbog toga u budućnosti treba raspravljati je li celibat dobar - kaže Uzinić.

Poručio je žrtvama da je važno prijaviti zlostavljanje jer može pomoći da se raskrinka zlostavljač.

- Tako će pomoći i da neće počiniti nova zlodjela, neka ih prijave bez obzira na strah i neugodu - kaže Uzinić.