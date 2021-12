Riječki nadbiskup koadjutor Mate Uzinić i predsjednik Caritasa Zagrebačke nadbiskupije Zlatko Koren u emisiji Izvan Okvira N1 televizije govorili su o epidemiji koronavirusa. Uzinić je ustvrdio kako je pandemija promijenila puno toga na duhovnom planu i da su u Crkvi morali promijeniti načine ponašanja, odnosno više ne pozivati ljude da na misna slavlja dolaze u što većem broju, jer sad moraju osigurati da postoji razmak između ljudi.

Govoreći o polarizaciji cijepljenih i necijepljenih Koren je istaknuo kako se “dojam društvene krize oblikuje prema onome što se odvija u medijima i na društvenim mrežama”. “Možemo li sa sigurnošću reći da postoji samo ono što se vrti u medijima i na mrežama? Usuđujem se reći da to nije tako. Među nama ima mnogo dobra i kao narod smo duboko solidaran. U medijima nedovoljno prezentiramo te vrijednosti koje žive u našem čovjeku i koji je to spreman posvjedočiti”, kazao je.

Uzinić je naglasio kako više ima negativnih, nego pozitivnih vijesti. “U tom političkom životu su to normalne stvari i ne bi nas to trebalo previše mučiti. Mislim da su to predstave. Ne bismo smjeli dozvoliti da se taj svađalački mentalitet koji je prisutan prenese u druge naše svakodnevne odnose. Često se podrazumijevaju dobre stvari, a piše se o lošima. Ima iskoraka… Moramo se doticati i teških tema, moramo o njima govoriti. I kad se govori o negativnim stvarima, ako stvaraju pozitivan doprinos – ne smijemo odustati”, poručio je.

Ne vide problem u covid potvrdama

Komentirali su prosvjede protiv covid potvrda i epidemioloških mjera na kojima su se okupljeni često molili i pozivali na Krista. Koren je rekao kako su mediji uglavnom prenosili detalje. “Sigurno je nastala zbunjujuća atmosfera jer su ljudi od struke nama koji to nismo, unosili u eter, osobito medijski, različita tumačenja. Kao narod smo skloni stvarati neke neprijatelje i neke ambijente zavjere. Svi ti ljudi koji su se okupili su došli iz jednog razloga koji dobro znamo, što je to živjeti u ambijentu neslobode… Osjetljivi smo na neslobodu”, rekao je, pa dodao:

“Ne vidim problem u tome što moram prezentirati neku potvrdu svaki dan, ne dovodim u pitanje ima li me tko pravo tražiti neku potvrdu. Ali možda je netko na to bio jako osjetljiv i ima dramatičnih iskustava. Sloboda je danas prenaglašena u smislu da ona nije bezgranična, nego da ide samo do toga da ne ugrožavam drugoga. Drago mi je da ako postoji neki skup da se na njemu moli. Poštujemo savjest i uvijek iznova se moramo moliti i za zdravorazumsku savjest.”

Uzinić je naglasio kako vjeruje da ljudi na prosvjedima govore iz uvjerenja. “I ja želim govoriti iz uvjerenja. Oni misle da sam ja zaveden, ja mislim da su oni zavedeni i teško mi je dati neku objektivnu procjenu. Stavovima su nam poprilično podijeljeni. Ja ne vidim potvrde kao ograničavanje slobode, nego kao sredstvo sprečavanja širenja zaraze. Ja ne mogu govoriti o cjepivu osim onoga što čujem od znanstvenika”, poručio je.

‘Cijepljenje nije vjersko i moralno pitanje’

Uzinić je dodao kako on, kao netko tko nije stručan oko cijepljenja, ne može o tome govoriti. “Moj govor nije o cjepivima i o tome je li ono dobro ili nije dobro. Ono što ja pokušavam govoriti, polazeći od tog povjerenja u ljude iz svijeta znanosti i zdravstva, je da u toj situaciji kakvu mi imamo, pitanje cjepiva nije vjersko i moralno, nego zdravstveno i znanstveno pitanje. “Nakon izjave i note Kongregacije za nauk vjere, necijepljenje i prosvjedi protiv covid-potvrda nisu i ne mogu biti za jednog katolika moralno pitanje”, napomenuo je i nastavio:

“Moralno pitanje može biti samo u tom smislu što ću nakon što sam dobio sve te informacije, kao moralna osoba koja zna da treba pomoći društvu i drugima, prihvatiti rizik cijepljenja jer želim dati svoj doprinos.”

Uzinić je zatim naglasio: “Nitko se nema prava pozivati na vjeru kao razlog da se ne bi cijepio. Smeta mi što se to pokušava pretvoriti u vjersko i moralno pitanje. S tim pozivima na vjeru se govori laž, manipulira se i ideologizira vjera. Protiv sam ikakvog korištenja vjerskih simbola na prosvjednima. Nisam protiv prosvjeda, posebno ako ljudi vjeruju da je to ograničenje slobode, ali ne bi se trebali pozivati na svoju vjeru. Kakve je poruke slao Papa i biskupi, iz tog jasno proizlazi da to nije vjersko i moralno pitanje”, kazao je.

‘Svi nastupaju kao da su završili tri Sorbonne’

Uzinić je istaknuo da cijepljenje nije vjersko pitanje, nego znanstveno napomenuvši kako su u povijesti postojali problemi kad su vjera i znanost isključivale jedna drugu. Koren se nadovezao: “Danas ćete rijetko pronaći čovjeka koji će reći da nešto ne zna, da nešto nije njegova struka. Danas svi nastupaju s pozicije kao da su završili tri Sorbonne. Jako bih volio čuti da netko kaže: kako ja mogu nešto komentirati kad ja o tome imam premalo informacija”, poručio je.

Uzinić je rekao kako ne bi htio da se stvori dojam da su samo vjernici na prosvjedima, ali da je među prosvjednicima bilo i vjernika. “Ima i zavedenih. Različiti su motivi i razlozi. Svega ima i to je postalo i dio neke političke borbe”, istaknuo je. Koren je ustvrdio da kardinal Josip Bozanić nije na cijepljenje pozvao tek krajem studenog nego da je na odgovornost, čuvanje zdravlja i razvoj znanosti pozivao u više susreta s vjernicima. “Stav koji ima Crkva je taj da je cijepljenje stavljeno na savjest i mi u župama imamo i one koji su cijepljeni i one koji nisu. Potrebno je poštivati savjest i biti obazriv”, kazao je Koren.

Uzinić smatra da Crkva ne bi trebala sudjelovati u kampanji za cijepljenje nego “pomagati ljudima da oblikuju svoju savjest” i odluče se na cijepljenje. Komentirao je i poruku da se misa gleda na TV-u. “Za starije osobe možda. Budući da se vodi društveni život nema smisla. Važno je da se držimo mjera. Ne bih pozivao da gledamo preko televizora. To ne može zadovoljiti našu potrebu da budemo zajedno”, poručio je, a Koren je naglasio da Katedrala neće biti otvorena ovog Božića.