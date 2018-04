'Nafta nam je i ranije uništila polja, na njima ništa ne raste'

Slavica Mendelski (51) iz Garčina, istočno od Slavonskog Broda, javila se gradonačelniku Mirku Duspari kako bi ga upoznala o svojoj dugotrajnoj borbi oko naknade štete koju su ona i još dvoje njezinih susjeda od JANAF-a pretrpjeli prije 22 godine.

– Prije 22 godine, sjećam se bio je Veliki četvrtak uoči Uskrsa, padala je kiša i u našem vrtu sam vidjela lokvu. Pomislila sam da je to voda, ali se počeo osjećati smrad benzina. Nisam tome pridavala veliku pozornost jer sam prvo pomislila da je netko od susjeda istresao nešto u svojem dvorištu - prisjetila se Mendelski.

Njiva je nakon puknuča cijevi naftovoda bila preplavljena naftom

Sve joj je postalo sumnjivo kad je vidjela da nepoznati ljudi u čizmama hodaju po njezinoj njivi. Izašla je iz kuće kako bi vidjela o čemu je zapravo riječ.

- Lokva koju sam iz kuće vidjela nije bila voda, nego crna nafta. Pitala sam ih što se dogodilo, a oni su mi odgovorili kako nisu sigurni je li pukla cijev naftovoda ili produktovoda za naftne derivate. Kasnije se ispostavilo da je to naftovod kojim je tekla sirova nafta - ispričala je Slavica Mendelski. Navodno su, kaže, primijetili da negdje gube određenu količinu sirove nafte u odnosu poslane i primljene.

- Pitanje je koliko je to dugo curilo. Kad se tlo zasitilo, sirova nafta se pojavila na površini. Rekli su da je iscurilo oko 80000 litara, a ja mislim da je to bilo puno više od njihova priznanja - rekla je.

Nakon incidenta na tome mjestu ništa ne raste. Orah je posađen prije 20 godina.

Iz JANAF-a su joj obećali platiti štetu i sve dovesti u prvobitno stanje.

- Mislili su se sirove nafte riješiti ako je zapale, ali kad su to učinili, vidjeli su da su napravili glupost. Ubrzo su angažirali vatrogasce da to ugase. U krugu od nekoliko kilometara nije se moglo disati, a tlo su dodatno onečistili - prisjetila se.

Navela je kako su nakon tog incidenta počeli s “tobožnjom sanacijom”, i to tako što su poslali jednog čovjeka koji je lopatom kopao zemlju i tovario je u tačke.

- Vidjeli smo da od toga nema ništa pa smo angažirali procjenitelje štete, koji je utvrdio da bi JANAF trebao svaku obitelj obeštetiti s 30.000 eura.

Ljudi koji su trebali obaviti sanaciju mislili su da se će nafte riješiti ako je zapale. Intervenirali su vatrogasci, a tlo je dodatno onečišćeno.

- JANAF-u se to učinilo puno i glatko su nas odbili. Podnijeli smo tužbu. Nismo tražili više nego nam pripada, jer to je bilo za desetogodišnje razdoblje, koliko navodno ne bismo mogli koristiti zemlju za proizvodnju hrane zbog štetnih tvari u njoj - navodi.

Nažalost, i nakon 22 godine na Općinskom sudu u Slavonskom Brodu nije donesena ni jedna presuda, požalila se Mendelski.

- Moja je obitelj na toj parceli, koja je 1996. plivala u nafti, pokušala posaditi plantažu oraha. Posadili smo 180 komada, od kojih je ostalo još samo pet stabala. Iako su stare 30 godina, malo su jače od sadnica. To je dokaz da se na tim njivama ne može ništa saditi niti sijati - rekla je.

Poslali su jednog čovjeka za sanaciju

Boji se da će gradonačelnik Mirko Duspara teško doći do istine tko je zagadio vodu građanima Broda, a ako do toga i dođe, postupak naknade štete bit će dugotrajan.

- Naš odvjetnik je u vrijeme incidenta bio gimnazijalac, a kako stvari napreduju, čini se da će dočekati mirovinu – zaključila je Mendelski.

'Dnevno trošimo 20-ak litara vode'

Dnevno trošimo oko 20-tak litara vode samo za piće. Tu vodu kupujemo u trgovini i nije mi baš drago što u domaćinstvu imam sad i još taj trošak, pored svih. Vodu za kuhanje donosimo iz cisterni u gradu, uglavnom ujutro, kad idemo po kruh i mlijeko, natočimo par karnistera i te vode iz cisterni. Kad imate veliku obitelj kao mi, sa 13-toro djece, nestašica pitke vode predstavlja veliki problem, kaže Dubravka Šarac (51) iz Slavonskog Broda.

Njena obitelj direktno je pogođena ekološki zagađenom vodom u Brodu koji je, ironično, cijeli okružen vodom. Naime, od 28. ožujka oko 100 tisuća stanovnika Broda i okolnih mjesta nema pitku vodu u svojim slavinama. Ona je, kako im je kratko priopćeno, zasićena ugljikovodikom i nije pogodna za jelo i piće. Može se koristiti za osobnu higijenu i pranje rublja.

- Baš prije Uskrsa saznali smo da nam voda nije za piće pa je tih dana bila gužva jer smo morali kupiti zalihu vode za dva dana za sve nas. Dobili smo cisternu nedaleko kuće, ali moramo otići do tamo autom iako je sada djeci zanimljivo otići biciklom pa točiti vodu iz cisterne. Odu po 10-tak puta dnevno - kaže mama Dubravka koja vodu iz slavine kod kuće koristi jedino za pranje suđa i rublja.

- Zapravo sam ogorčena jer nam nitko nije pojasnio kakva je to zapravo voda, čime je zagađena, smijemo li se kupati, prati zube, što god. Pitam se i koliko dugo to sve zapravo traje, dok nismo otkrili da je zagađena. Da nam hoće netko iskreno reći koliko zapravo dugo pijemo takvu zagađenu vodu to bi bilo u redu, da znamo što se eventualno može dogoditi djeci. Nije problem za nas odrasle. Svoj sam djeci rekla da ne smiju piti vodu iz slavine, ali stalno moram paziti da njih, da se netko ne zaboravi kad ožedni pa da ipak popije - kaže Dubravka dodajući kako Brođani žive pod pomalo nesretnim podnebljem jer već godinama udišu zagađeni zrak od rafinerije, a sada još imaju i nečistu vodu.

- Zar nije smiješno da nadležni Zavod za javno zdravstvo ne da javnosti nalaz vode na uvid, nego to taje. Kako je to moguće? Ne radi se ovdje o nekim predmetima, nego ljudima. Zar smo mi ljudi svarno najveća potrošna roba? - pita se Dubravka koja mjesečno plaća 350 kuna račun za vodu.

Stanovici grada kažu kako se za njihovu dobrobit bori jedino gradonačelnik Mirko Duspara koji se već par dana otvoreno sukobljava za tvrtkom Crodux i generalom Čermakom koje smatra odgovornima za zagađenje vode. Grad Slavonski Brod inače je 2010. godine preuzeo gradski vodovod pod svoju skrb. Do tada je bio u nadležnosti države. Od tada stanovnici grada nisu nikada imali problema sa ispravnosti vode.