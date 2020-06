Izme\u0111u ukupno 12 kandidata u tri kategorije vodila se bitka do posljednjega glasa. Svi finalisti bili su dostojni pobjede, no kako bi Indira rekla: \"Na tronu mo\u017ee biti samo jedan\".\u00a0

Tvrtke su na natje\u010daj prijavljivali zadovoljni zaposlenici te poslodavci preko HUP-a, nakon \u010dega su 24sata i partneri imali te\u017eak posao odabrati 12 najboljih. U\u00a0top 12 bili su: LQ d.o.o.;\u00a0MEGATREND POSLOVNE USLUGE d.o.o.; BIRO PLUS d.o.o. i AT ITPS d.o.o. kao najbolji me\u0111u hrvatskim mikroposlodavcima. Od malih poslodavaca u zavr\u0161nici su se na\u0161li\u00a0Apsolon d.o.o., Oikon d.o.o. \u2013 institut za primijenjenu ekologiju, Ars Futura d.o.o. i COLOR DESIGN d.o.o., a najuspje\u0161niji srednji poslodavci za 2020. bili su\u00a0iOLAP d.o.o., Typeqast d.o.o., Decathlon Zagreb d.o.o. i GlobalLogic d.d.\u00a0

A o tome tko je od njih najuspje\u0161niji\u00a0presudili na\u0161i \u010ditatelji glasanjem putem na\u0161e web stranice. U me\u0111uvremenu smo razgovarali sa svim kandidatima i njihovim djelatnicima, koji su nas rado uveli u svoj poslovni svijet. Iako se bave razli\u010ditim poslovima, mogli smo primijetiti da\u00a0nijedan njihov\u00a0djelatnik\u00a0ne krije\u00a0zadovoljstvo zbog rada\u00a0upravo za te poslodavce. Mnogi od njih su na europskoj, ako ne i svjetskoj, razini\u00a0te djelatnike uklju\u010duju u sve sfere poslovanja, uva\u017eavaju njihovo mi\u0161ljenje, promi\u0161ljaju o njihovoj budu\u0107nosti... Njima nije bitna odra\u0111ena satnica nego kvaliteta obavljenog\u00a0posla, a prema onome \u0161to su nam sami djelatnici svjedo\u010dili, svi ovi poslodavci svoje radnike itekako znaju nagraditi. S obzirom na to da su to sve manje tvrtke, ve\u0107ina djeluje poput skladne obitelji.\u00a0





U kategoriji mikropoduzetnika nagradu Poslodavac\u00a0za 5 osvojila je \u010dakove\u010dka tvrtka Biro plus d.o.o. za knjigovodstvo i ra\u010dunovodstvo, koja uspje\u0161no radi 25 godina.

Dobro raspolo\u017eena \u0161efica, po\u017ertvovni kolege, stimulacije i u koroni..., tako otprilike izgleda rad kod njih. Malu\u00a0ali vrlo profesionalnu i u\u010dinkovitu ekipu, pored direktorice Ksenije \u0160poljari\u0107 (od 1994.) \u010dine: \u017daklina Lisjak (od 1997. godine), Katarina Zanjko (od 1999. godine), Blanka Belovi\u0107 (od 2002. godine), Dra\u017een \u0160poljari\u0107 (od 2003. godine), Nadica \u017di\u017eek (od 2004. godine), Maria Ferdinanda Pongrac (od 2007. godine), Sanela \u0110urkovi\u0107 (od 2010. godine) i Tajana Hajdarovi\u0107 (od 2014. godine).\u00a0\u00a0

- Rad u tvrtki Biro plus d.o.o.\u00a0lako je zavoljeti. Prije svega, radna atmosfera je vrhunska, kolektiv sjajan, a posao zanimljiv i dinami\u010dan. Zahvaljuju\u0107i \u0161efici, izgra\u0111en je odnos kakav\u00a0je te\u0161ko prona\u0107i u bilo kojoj drugoj firmi, zajedni\u010dka dru\u017eenja i izleti na\u0161e su obilje\u017eje. Ukratko, Biro plus mjesto je na kojem\u00a0se sre\u0107a mno\u017ei\u00a0a tuga dijeli \u2013 rekla nam je \u017daklina.\u00a0

Osvojili su dvije\u00a0kotizacije za sudjelovanje u modulu SELECTIO HR Akademije pojedina\u010dne vrijednosti, 2 x 3.460,00 kn + PDV, te ogla\u0161avanje u izdanjima 24sata u vrijednosti 45.000 kuna. Nagradu im je dodijelio glavni urednik 24sata Goran Gavranovi\u0107.

U kategoriji malih poslodavaca Poduzetnik za 5 je Apsolon d.o.o., \u010diji djelatnici itekako znaju kako tvrtkama napraviti digitalni makeover. Apsolon d.o.o.\u00a0ina\u010de je najve\u0107a neovisna hrvatska konzultantska tvrtka. Kao savjetnik za uspje\u0161nije poslovanje u digitalnom dobu, podr\u017eavaju tvrtke u uspje\u0161noj prilagodbi promjenama i pretvaraju njihove vizije u konkretan organizacijski uspjeh.\u00a0

- Vrlo smo ponosni na to \u0161to\u00a0smo u\u0161li me\u0111u najbolje poslodavce, s obzirom na to da je i to potvrda kako\u00a0se trud koji ula\u017eemo prepoznaje. Mi poslujemo u industriji znanja i nama su potrebni izvanredni ljudi kako bismo pru\u017eili vrhunsku uslugu svojim klijentima. Zbog toga neprestano ula\u017eemo u razvoj svojih zaposlenika, pa\u017eljivo biramo nove zaposlenike i neumorno radimo na pobolj\u0161anju organizacijske klime i anga\u017emana zaposlenika. Organizacijsku klimu redovito mjerimo, slu\u0161amo svoje zaposlenike i poduzimamo korektivne akcije tamo gdje je to potrebno \u2013 rekla je predsjednica Uprave Nata\u0161a \u0106uri\u0107 Martin\u010devi\u0107.\u00a0

Osvojili su jednu od nagrada IEDC - Poslovne \u0161kole Bled za sudjelovanje u programima za razvoj\u00a0liderstva 2020. godine na Bledu u Sloveniji, a nagradu im je dodijelila Gordana Fabris, direktorica ljudskih potencijala Fortenova grupe.

U tako\u0111er jakoj konkurenciji srednjih poduzetnika \u010ditatelji su na kraju odlu\u010dili da je Decathlon Zagreb najbolji od najboljih. Decathlonci, kako se od milja nazivaju djelatnici najve\u0107ih sportskih prodavaonica u Hrvatskoj, prijavili su svoju tvrtku na natje\u010daj 24sata i partnera jer smatraju da nema boljeg radnog okru\u017eenja od njihova.\u00a0

- Decathlon ne promatram samo kao poslodavca jer se zbog susretljivosti kolega, razumijevanja voditelja i sredine koja je otvorena i spremna na komunikaciju osje\u0107am kao dio obitelji kojoj pripadam. Rad je nu\u017ean, ali odlazak na posao ne mora biti stres. Sretna sam \u0161to sam prona\u0161la poslodavca koji cijeni zdrav rad te omogu\u0107uje bavljenje sportom, napredak i razvoj \u2013 ispri\u010dala nam je Mirjana Pavli\u010devi\u0107,\u00a0voditeljica odjela planinarenja i alpinizma u Decathlonu,\u00a0koja je s kolegama prijavila tvrtku na natje\u010daj.

I oni su osvojili\u00a0jednu od nagrada IEDC - Poslovne \u0161kole Bled za sudjelovanje u programima za razvoj\u00a0liderstva 2020. godine na Bledu u Sloveniji, a koju im je dodijelio Aleksandar Zemuni\u0107, direktor tvrtke Selectio.

24sata i partneri \u010destitaju svim pobjednicima te zahvaljuju svima na sudjelovanju na\u00a0natje\u010daju Poslodavac za 5.\u00a0



\u00a0

Najbolji poslodavci po izboru 24sata, partnera i čitatelja su Biro plus, Apsolon i Decathlon!

Između ukupno 12 kandidata u tri kategorije vodila se bitka do posljednjega glasa. Svi finalisti bili su dostojni pobjede, no kako bi Indira rekla: 'Na tronu može biti samo jedan', odnosno po jedan u kategorijama

<p>Najbolji mikro, mali i srednji poslodavci prema izboru 24sata i partnera te naših čitatelja su Biro plus, Apsolon i Decathlon Zagreb! Čestitamo pobjednicima natječaja Poslodavac za 5 i želimo da uživaju u nagradama.</p><h2>Pogledajte video: Najbolji poslodavci po izboru 24sata</h2><p>Između ukupno 12 kandidata u tri kategorije vodila se bitka do posljednjega glasa. Svi finalisti bili su dostojni pobjede, no kako bi Indira rekla: "Na tronu može biti samo jedan". </p><p>Tvrtke su na natječaj prijavljivali zadovoljni zaposlenici te poslodavci preko HUP-a, nakon čega su 24sata i partneri imali težak posao odabrati 12 najboljih. U top 12 bili su: LQ d.o.o.; MEGATREND POSLOVNE USLUGE d.o.o.; BIRO PLUS d.o.o. i AT ITPS d.o.o. kao najbolji među hrvatskim mikroposlodavcima. Od malih poslodavaca u završnici su se našli Apsolon d.o.o., Oikon d.o.o. – institut za primijenjenu ekologiju, Ars Futura d.o.o. i COLOR DESIGN d.o.o., a najuspješniji srednji poslodavci za 2020. bili su iOLAP d.o.o., Typeqast d.o.o., Decathlon Zagreb d.o.o. i GlobalLogic d.d. </p><p>A o tome tko je od njih najuspješniji presudili naši čitatelji glasanjem putem naše web stranice. U međuvremenu smo razgovarali sa svim kandidatima i njihovim djelatnicima, koji su nas rado uveli u svoj poslovni svijet. Iako se bave različitim poslovima, mogli smo primijetiti da nijedan njihov djelatnik ne krije zadovoljstvo zbog rada upravo za te poslodavce. Mnogi od njih su na europskoj, ako ne i svjetskoj, razini te djelatnike uključuju u sve sfere poslovanja, uvažavaju njihovo mišljenje, promišljaju o njihovoj budućnosti... Njima nije bitna odrađena satnica nego kvaliteta obavljenog posla, a prema onome što su nam sami djelatnici svjedočili, svi ovi poslodavci svoje radnike itekako znaju nagraditi. S obzirom na to da su to sve manje tvrtke, većina djeluje poput skladne obitelji. </p><p><br/> U kategoriji mikropoduzetnika nagradu Poslodavac za 5 osvojila je čakovečka tvrtka Biro plus d.o.o. za knjigovodstvo i računovodstvo, koja uspješno radi 25 godina.</p><p>Dobro raspoložena šefica, požrtvovni kolege, stimulacije i u koroni..., tako otprilike izgleda rad kod njih. Malu ali vrlo profesionalnu i učinkovitu ekipu, pored direktorice Ksenije Špoljarić (od 1994.) čine: Žaklina Lisjak (od 1997. godine), Katarina Zanjko (od 1999. godine), Blanka Belović (od 2002. godine), Dražen Špoljarić (od 2003. godine), Nadica Žižek (od 2004. godine), Maria Ferdinanda Pongrac (od 2007. godine), Sanela Đurković (od 2010. godine) i Tajana Hajdarović (od 2014. godine). </p><p>- Rad u tvrtki Biro plus d.o.o. lako je zavoljeti. Prije svega, radna atmosfera je vrhunska, kolektiv sjajan, a posao zanimljiv i dinamičan. Zahvaljujući šefici, izgrađen je odnos kakav je teško pronaći u bilo kojoj drugoj firmi, zajednička druženja i izleti naše su obilježje. Ukratko, Biro plus mjesto je na kojem se sreća množi a tuga dijeli – rekla nam je Žaklina. </p><p>Osvojili su dvije kotizacije za sudjelovanje u modulu SELECTIO HR Akademije pojedinačne vrijednosti, 2 x 3.460,00 kn + PDV, te oglašavanje u izdanjima 24sata u vrijednosti 45.000 kuna. Nagradu im je dodijelio glavni urednik 24sata Goran Gavranović.</p><p>U kategoriji malih poslodavaca Poduzetnik za 5 je Apsolon d.o.o., čiji djelatnici itekako znaju kako tvrtkama napraviti digitalni makeover. Apsolon d.o.o. inače je najveća neovisna hrvatska konzultantska tvrtka. Kao savjetnik za uspješnije poslovanje u digitalnom dobu, podržavaju tvrtke u uspješnoj prilagodbi promjenama i pretvaraju njihove vizije u konkretan organizacijski uspjeh. </p><p>- Vrlo smo ponosni na to što smo ušli među najbolje poslodavce, s obzirom na to da je i to potvrda kako se trud koji ulažemo prepoznaje. Mi poslujemo u industriji znanja i nama su potrebni izvanredni ljudi kako bismo pružili vrhunsku uslugu svojim klijentima. Zbog toga neprestano ulažemo u razvoj svojih zaposlenika, pažljivo biramo nove zaposlenike i neumorno radimo na poboljšanju organizacijske klime i angažmana zaposlenika. Organizacijsku klimu redovito mjerimo, slušamo svoje zaposlenike i poduzimamo korektivne akcije tamo gdje je to potrebno – rekla je predsjednica Uprave Nataša Ćurić Martinčević. </p><p>Osvojili su jednu od nagrada IEDC - Poslovne škole Bled za sudjelovanje u programima za razvoj liderstva 2020. godine na Bledu u Sloveniji, a nagradu im je dodijelila Gordana Fabris, direktorica ljudskih potencijala Fortenova grupe.</p><p>U također jakoj konkurenciji srednjih poduzetnika čitatelji su na kraju odlučili da je Decathlon Zagreb najbolji od najboljih. Decathlonci, kako se od milja nazivaju djelatnici najvećih sportskih prodavaonica u Hrvatskoj, prijavili su svoju tvrtku na natječaj 24sata i partnera jer smatraju da nema boljeg radnog okruženja od njihova. </p><p>- Decathlon ne promatram samo kao poslodavca jer se zbog susretljivosti kolega, razumijevanja voditelja i sredine koja je otvorena i spremna na komunikaciju osjećam kao dio obitelji kojoj pripadam. Rad je nužan, ali odlazak na posao ne mora biti stres. Sretna sam što sam pronašla poslodavca koji cijeni zdrav rad te omogućuje bavljenje sportom, napredak i razvoj – ispričala nam je Mirjana Pavličević, voditeljica odjela planinarenja i alpinizma u Decathlonu, koja je s kolegama prijavila tvrtku na natječaj.</p><p>I oni su osvojili jednu od nagrada IEDC - Poslovne škole Bled za sudjelovanje u programima za razvoj liderstva 2020. godine na Bledu u Sloveniji, a koju im je dodijelio Aleksandar Zemunić, direktor tvrtke Selectio.</p><p><em><strong>24sata i partneri čestitaju svim pobjednicima te zahvaljuju svima na sudjelovanju na natječaju Poslodavac za 5. </strong></em><br/> </p>